Temptation Island, com’è diventato Francesco Chiofalo dopo l’operazione

Temptation Island, Francesco Chiofalo mostra i risultati dell’operazione. Pochi giorni fa l’annuncio e ora il post intervento.

Chiofalo aveva partecipato alla quarta edizione del programma, quando stava con l’ex fidanzata Selvaggia Roma. Ad oggi ha una relazione solidissima con Antonella Fiordelisi.

Nei giorni scorsi era finito nell’occhio del ciclone per aver annunciato un imminente intervento di chirurgia estetica. L’uomo non è nuovo a queste operazioni, ma scopriamo di cosa si tratta questa volta.

Temptation Island: ecco il risultato dell’intervento di Francesco Chiofalo

L’uomo era volato a Istanbul per potersi operare. L’annuncio del risultato è avvenuto ovviamente tramite sociale, dove Chiofalo è solito comunicate tutto ciò che lo riguarda.

“Tutto ok, sto bene e l’operazione è andata benissimo. Vi assicuro che sono felicissimo perché finalmente mi sono levato quel naso che vedevo enorme da anni. Ogni volta che mi guardavo allo specchio vedevo questo naso gigante in mezzo alla mia faccia. Immagino che molti di voi non lo reputavano enorme, ma vi assicuro che io lo vedevo gigante e non vedevo l’ora di fare questa operazione ormai da tempo”.

Dalle sue parole appare molto sereno e soddisfatto e continua il suo racconto dicendo: “Non vedo l’ora di vedere la mia faccia perché il naso cambia completamente la conformazione del viso. Sto scalpitando per vedermi col mio nuovo naso”. Ha raccontato ai suoi followers.

Nei giorni scorsi Chiofalo aveva confessato di non vedersi bello e di essere intenzionato a cambiare per raggiungere un aspetto che lo rispecchi davvero. A questo punto non resta che aspettare di vederlo senza le bene. Quando il gonfiore si sarà attenuato, chissà se i suoi fan lo riconosceranno ancora.