Stasera tutto è possibile sospeso, De Martino furioso: non va in onda

Fermo lo show di Rai2 “Stasera tutto è possibile”, lascia spazio ad altri due programmi. Ecco cosa è successo in Rai. 0115534235

La prima puntata della nuova stagione di “Stasera tutto è possibile“, lo show di Rai2 condotto da Stefano De Martino, ha registrato un record assoluto di ascolti e di share e un grande apprezzamento da parte del pubblico. Nonostante questo, il programma non sembra trovare pace nel palinsesto della seconda rete e rimarrà fermo per una settimana, saltando la puntata di oggi lunedì 18 gennaio 2021.

“Stasera tutto è possibile”, perché non va in onda

A causa della crisi di governo in corso, lo show condotto dall’ex fidanzato di Belen Rodriguez, che avrebbe dovuto andare in onda questa sera alle 21,30 circa, lascerà spazio ad uno speciale del Tg2 che tratterà della situazione politica attuale. Lo speciale cercherà di fare luce sulla difficile situazione del governo Conte, che proprio in queste ore dovrebbe capire se otterrà la maggioranza o meno.

Per questo motivo, questa sera la programmazione di “Stasera tutto è possibile” è saltata e tornerà la prossima settimana, martedì 26 gennaio. Lo show, infatti, avrebbe dovuto andare in onda regolarmente domani, 19 gennaio ma i vertici Rai hanno preferito lasciare spazio alla partita Roma – La Spezia, un match importante per la Coppa Italia.

I fan del programma condotto da Stefano De Martino dovranno aspettare fino alla prossima settimana per assistere ad uno show che sta acquistando sempre più consensi e sta riscattando lo stesso ex di Belen. De Martino, infatti, grazie alle sue ottime doti da padrone di casa nel programma di Rai2 ha dimostrato di avere buone potenzialità, al di là della bellezza e della fama acquisita con il rapporto con Belen.