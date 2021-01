Il ballerino Stefano De Martino si è raccontato in un’intervista, condividendo come sia riuscito a salvarsi dall’eroina.

Stefano De Martino è conosciuto per essere stato tra i ballerini di “Amici” di Maria De Filippi e per la conduzione del programma “Made in Sud“. Dal 12 gennaio torna in televisione con il programma di Raidue “Stasera tutto è possibile“.

Stefano De Martino, impegnato con la conduzione di una nuova trasmissione, ha raccontato la sua infanzia e adolescenza a Torre Annunziata, nella periferia di Napoli. “Sono cresciuto in una realtà violenta, fatta di guerre tra clan, di spaccio all’aria aperta. In quei posti si cresce velocemente“, ha raccontato l’ex ballerino. Il suo era un palazzo fatiscente, sopravvissuto al terremoto del 1980, dove non c’era più né il portone né il citofono. L’accesso libero incoraggiava chiunque a salire le scale di quel palazzo e da bambino il conduttore ha visto più volte “siringhe, lacci emostatici…mia madre non poteva nasconderlo: ha dovuto spiegarmi presto da cosa stare lontano e perché. Penso mi abbia aiutato ad evitare tanti guai“, ha condiviso il conduttore di “Stasera tutto è possibile“.

Stefano De Martino, la vita difficile a Torre Annunziata

Oggi De Martino ha una vita molto diversa da quella che ha lasciato a Torre Annunziata, grazie ai suoi impegni in televisione e come testimonial di marchi prestigiosi. La sua famiglia, come ha raccontato, gli ha dato la forza necessaria e gli ha fatto capire che avrebbe potuto farcela, nonostante il contesto dal quale proveniva. “Quello che mi rende più felice è vedere che oggi tanti ragazzi pensano: ‘Se ci è riuscito lui, posso anche io’. Vedere che c’è chi si convince, anche grazie a me, che non è vero che se nasci lì sei fuori dai giochi mi riempie d’orgoglio“, ha dichiarato l’ex ballerino.

Il suo consiglio per i giovani è di “mettere amore in quello che si fa“. Anche prima di iniziare a lavorare in televisione, quando lavorava come fruttivendolo, De Martino ha sempre dato il suo massimo. Il giovane ha una carriera di tutto rispetto, che lo ha portato ad essere presente per la prima volta in una fiction, “Che Dio ci aiuti” con Valeria Fabrizi ed Elena Sofia Ricci. A riguardo il conduttore ha detto che: “E’ più un cameo, interpreto me stesso. Ma non ero mai stato su un set del genere e mi sono divertito molto“.