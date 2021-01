SanPa, lite social tra Red Ronnie e Luca Bizzarri: “Cretino, non sai nulla”

La discussione social sulla serie Netflix SanPa è sfociata in una lite pubblica tra Luca Bizzarri e Red Ronnie.

L’uscita della docu-serie Netflix sulla comunità di San Patrignano ha diviso l’opinione pubblica, tra chi difende a spada tratta l’operato della comunità fondata da Vincenzo Muccioli e chi invece accetta la possibilità che vi siano anche delle ombre. La discussione è presto diventata una rissa da bar tra tifoserie, a cui hanno preso parte anche alcuni personaggi pubblici. Il primo a difendere Muccioli e condannare la serie Netflix è stato Red Ronnie.

Il cantante anche in passato si è esposto molto sulla comunità di San Patrignano e dunque non è strano leggere che trovi non esatta la ricostruzione fatta dal colosso dello streaming. Per difendere Muccioli e la comunità, Ronnie ha anche sostenuto una petizione contro Netflix in cui vengono raccolte firme e testimonianze di ex tossicodipendenti che hanno tratto giovamento dalle cure e dall’assistenza che ha fornito loro la comunità.

Lite social tra Bizzarri e Red Ronnie: “Cretino”

Se uno pensa che Sanpa “infanghi” San Patrignano ci sono due possibilità. O non l’ha vista, o l’ha vista e non ci ha capito una fava.

Chissà cosa è meglio augurarsi per il leader dell’opposizione. https://t.co/k4Wyn90HmG — Luca Bizzarri (@LucaBizzarri) January 7, 2021

In difesa di Muccioli e San Patrignano è sceso anche il leader della Lega Matteo Salvini, scrivendo: “Non saranno una serie tv o qualche articolo di giornale a infangare la memoria di Vincenzo Muccioli”. Tweet a cui ha risposto Luca Bizzarri scrivendo: “Se uno pensa che Sanpa “infanghi” San Patrignano ci sono due possibilità. O non l’ha vista, o l’ha vista e non ci ha capito una fava. Chissà cosa è meglio augurarsi per il leader dell’opposizione”.

Salvini non ha risposto alla provocazione del comico, a rispondere è stato proprio Red Ronnie scrivendo: “Luca, mi dispiace che tu parli di qualcosa senza conoscere l’argomento, senza mai esserci stato e magari senza aver mai visto un ragazzo a rota (in astinenza) o genitori disperati. Non credo tu difenda la serie per ingraziarti Netflix. Leggi queste storie che ogni giorno pubblica OptiMagazine. Ne hai vista qualcuna raccontata dalla serie su Netflix? No, nessuna. Solo negatività. Eppure sono migliaia”.

L’intervento del cantante ha indispettito non poco Luca Bizzarri che ha replicato in questo modo: “Non solo negatività, e ti ripeto: attento a giudicare chi non conosci. Perché faresti un’altra figura poco intelligente”. Red Ronnie però non si dà per vinto e risponde: “Strano Luca, non ti ho mai visto a San Patrignano. Né a parlare con i ragazzi o Vincenzo prima e Andre poi o con genitori di tossici. Però sai che SanPa ha fatto un’analisi giusta”.

A quel punto Luca Bizzarri non è riuscito a trattenersi ed ha risposto molto duramente: “Se tu sapessi di cosa stai parlando e cosa ho passato io, caro il mio imbecille, ti vergogneresti come un cane”. Red Ronnie a quel punto ha preferito ritirarsi: “Se offendi e mi dai dell’imbecille passo e chiudo. Buona vita”. Frase dopo la quale il comico ha rincarato la dose: “Del cretino, e se ti incontro te lo dico in faccia, che di me e di cosa ho passato non sai una sega e ridi alle battutine dei tuoi fan. Idiota. Non so se sono stato chiaro”.