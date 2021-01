Bloccati tutti i voli con il Brasile per la variante del coronavirus.

L’emergenza coronavirus cresce in tutto il mondo a causa di nuove impennate nei contagi dovute anche alle nuove varianti del virus, che preoccupano gli esperti. Per questo motivo sono aumentate le restrizioni. Anche ai viaggi.

Oltre alla variante inglese che sta portando a un’esplosione di contagi nel Regno Unito, con casi ormai arrivati in tutto il mondo, anche in Italia, preoccupa la variante brasiliana, che ha causato una situazione estremamente drammatica a Manaus.

Per questo motivo, il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato un’ordinanza che blocca tutti i voli in partenza per il Brasile e vieta l’ingresso in Italia a chi è stato nel Paese. Cosa bisogna sapere.

Leggi anche –> Regioni rosse e arancioni e seconde case: le ultime regole

Bloccati tutti i voli per il Brasile e gli arrivi in Italia

A causa dell’aggravarsi dell’emergenza sanitaria internazionale per le nuove varianti del coronavirus Sars-CoV-2 che rischiano di peggiorare la pandemia e mettere a rischio la campagna vaccinale, vengono introdotti nuovi provvedimenti per limitare la circolazione del virus.

Una situazione che sta preoccupando molto gli esperti è quella del Brasile, dove una una variante del virus sta peggiorando l’epidemia, creando un dramma a Manaus, già colpita duramente durante la prima ondata di contagi.

A preoccupare gli esperti è il fatto che questa nuova variante brasiliana del coronavirus, detta P.1, sarebbe in grado di ridurre l’efficacia degli anticorpi. Il rischio è che chi aveva già contratto il virus originario possa infettarsi di nuovo. Questa nuova variante, infatti, si è diffusa propri a Manaus, capitale dello Stato brasiliano di Amazonas, dove secondo le stime sarebbe stato infettato il 76% della popolazione. Gli studi sono ancora in corso ma è chiaro che bisogna fare di tutto per limitare la diffusione di questa variante.

L’ordinanza del ministro della Salute

Per questo motivo, sabato 16 gennaio, il ministro della Salute Speranza ha firmato l’ordinanza che blocca tutti i voli in partenza dal Brasile e vieta l’ingresso in Italia di tutti coloro provengono dal Brasile e di chi negli ultimi 14 giorni vi è transitato. Mentre chi è già arrivato in Italia dal Brasile è obbligato a sottoporsi a tampone.

Il ministro ha dichiarato: “Ho firmato una nuova ordinanza che blocca i voli in partenza dal Brasile e vieta l’ingresso in Italia di chi negli ultimi 14 giorni vi è transitato. Chiunque si trovi già in Italia, in provenienza da quel territorio, è tenuto a sottoporsi a tampone contattando i dipartimenti di prevenzione. È fondamentale che i nostri scienziati possano studiare approfonditamente la nuova variante. Nel frattempo scegliamo la strada della massima prudenza”.

Per ulteriori informazioni sull’ordinanza del ministro della Salute: www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5273

Altre informazioni di viaggio

Comunque, il Brasile rientrava già nell’elenco E, dell’allegato 20 ai DPCM, in cui sono stati inseriti quei Paesi del mondo con possibilità di spostamenti solo in presenza di precise motivazioni e con obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria all’ingresso/rientro in Italia. Ora, con l’ordinanza del ministro della Salute sono state introdotte ulteriori restrizioni.

Ulteriori informazioni nella scheda del Brasile su Viaggiare Sicuri: www.viaggiaresicuri.it/country/BRA