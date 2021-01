Amici 2021, la divertentissima gaffe di Giulia Stabile è virale in tutta Italia: la ragazza è stata perdonata.

Giulia Stabile, giovanissima ballerina concorrente a “Amici di Maria De Filippi”, durante la puntata pomeridiana di sabato scorso (16 gennaio) si è resa protagonista di una gaffe davvero divertente che ha già fatto il giro del web. Il video si è diffuso soprattuto su Instagram, dove ha raggiunto anche lo staff di Verissimo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)

La gaffe di Giulia Stabile ad Amici 2021: Silvia Toffanin l’ha perdonata

Durante la chiusura della puntata Maria De Filippi ha invitato Giulia a salutare il pubblico e passare la linea a “Verissimo”, famoso talk show che ogni sabato segue “Amici”. La ballerina, però, non ricordava il nome di Silvia Toffanin, da sempre conduttrice del talk show sopracitato, e ha chiesto aiuto a Maria.

Potrebbe interessarti leggere anche —> Amici, gravissimo infortunio per Alessandro: “A letto per un mese”

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI!

“Come si chiama la ragazza di Verissimo? Ho un vuoto” ha detto Giulia ad alta voce, mettendo in imbarazzo tutto lo studio. Maria De Filippi, trattenendo a stento le risate, ha cercato di riparare il danno giustificando la sua concorrente “Scusaci Silvia, è piccola” ha detto. Il tutto è successo nel giro di pochissimi secondi, che però sono diventati subito virali sul web. Il profilo Instagram di “Verissimo” ha condiviso il video commentando in modo divertito “La ragazza di Verissimo is the new Silvia Toffanin”.