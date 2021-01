Stasera in tv | Live Non è la D’Urso: anticipazioni e ospiti, oggi 17 gennaio

A Live – Non è la D’Urso ospiti e sferati d’eccezione: qualche anticipazione su cosa accadrà oggi, 17 gennaio, durante lo show di Canale 5

La trasmissione Live – Non è la D’Urso, condotta dalla sua immancabile e iconica conduttrice, spazierà stasera dall’emergenza sanitaria all’intrattenimento con tanti nuovi ospiti. Barbara D’Urso porterà nel suo programma il parere di esperti accreditati, sempre per tenere aggiornati i telespettatori sull’andamento dell’epidemia, e tanti ospiti appartenenti al mondo dello spettacolo.

Lo show di Canale 5 inizierà alle ore 21.20. Scopriamo insieme le anticipazioni trapelate riguardo la messa in onda di stasera.

Lo show sta pian piano tornando alla normalità e questo si nota facilmente dal ritorno ad alcune vecchie abitudini di gossip e al limitarsi sempre di più dello spazio dedicato agli aggiornamenti sull’emergenza economico – sanitaria. Tuttavia l’argomento epidemia verrà affrontato anche oggi con eminenti esperti e reportage dedicati. Gli ospiti di oggi di Live – Non è la D’Urso

Il sipario di Live si aprirà con l’informazione e, nello specifico, la prima parte della trasmissione sarà dedicata alle nuove misure in vigore da oggi nelle varie regioni. Nello studio domenicale inoltre verranno approfondite le polemiche nate dalla decisione di classificare la Lombardia ancora come regione rossa. Successivamente siederà al fianco di Barbara D’Urso Sandra Milo, la quale presenterà per la prima volta al pubblico il suo fidanzato, 40 anni più giovane di lei. Tornando ancora al Grande Fratello Vip e alle relazioni che hanno caratterizzato l’edizione di quest’anno, è previsto un faccia a faccia fra Guenda Goria e Filippo Nardi, fresco di squalifica dal reality show. Sarà presente anche Amedeo Goria, padre di Guenda e con il quale la ragazza ha un rapporto molto travagliato. Tra gli ospiti in scaletta figurano inoltre Mauro Bellugi che riferirà di un intervento che gli ha cambiato la vita, e Hoara Borselli, la quale parlerà dell’ex fidanzato e gieffino Walter Zenga.

