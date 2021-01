Can Yaman furioso, la dura risposta su Diletta Leotta

L’attore turco Can Yaman non le ha proprio mandate a dire e ha risposto duramente alle indiscrezioni sul suo flirt con Diletta Leotta.

Stanno circolando da giorni gossip e indiscrezioni su un presunto flirt tra il bello e corteggiatissimo Can Yaman, attore turco, e la conduttrice di DAZN Diletta Leotta. Secondo le voci di corriodio tra i due ci sarebbe qualcosa di tenero, anche dopo le foto pubblicate sul settimanale Chi. L’attore turco ha così risposto duramente alle chiacchiere intorno alla sua frequentazione con la Leotta con una story su instagram.

Il settimanale Chi aveva dedicato uno spazio alle indiscrezioni su un probabile flirt tra Diletta Leotta e Can Yaman, pubblicando anche degli scatti incriminanti. Secondo il gossip, la Leotta è andata a trovare l’attore nella sua stanza d’hotel a Roma e i due hanno trascorso molto tempo insieme, nascondendosi dai riflettori come potevano.

L’attore però non ha lasciato spazio a dialoghi e confessioni. Con una perentoria instagram story ha zittito tutti in una volta sola, dichiarando di non volersi esprimere oltre sull’argomento, almeno per ora e invitando gli impiccioni a stare fuori dai suoi affari. Con un secco “Fatti miei.“, infatti, la star di “Daydreamer” ha allontanato chiacchiere e gossip. E’ implicito che per adesso non ci saranno ulteriori confessioni da lui, a meno che non sia la Leotta a decidere di rompere il silenzio.

L’attore, diventato una star per il suo ruolo nella soap opera turca “Daydreamer – Le ali del sogno“, è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata, come ha dimostrato già in passato quando era scoppiato il gossip per un presunto flirt con una collega sul set della fiction, Demet Özdemir, da entrambi categoricamente smentito.

Ma non solo, l’attore ha anche deciso di cancellarsi dai social per i commenti davvero poco carini dei fan, che sostengono una totale mancanza di punti in comune tra lui e la Leotta. Per sfuggire a insulti e chiacchiere non gradite, quindi, Can ha deciso di eliminare il suo account Twitter.