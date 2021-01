Sampdoria Udinese Serie A TIM: streaming DAZN, formazioni, precedenti

Il match tra Sampdoria e Udinese è l’anticipo del sabato sera della Serie A TIM: streaming DAZN in diretta e in tv, dove vederla.

Si è aperta con il botto, ieri sera, la 18esima giornata della Serie A TIM, che ha visto di fronte le formazioni di Lazio e Roma nel derby della Capitale. Era una partita come sempre molto attesa e il risultato è stato clamoroso: un secco tre a zero dei biancocelesti ha rilanciato le loro aspirazioni, smorzando invece quelle giallorosse.

Leggi anche -> Lazio-Roma: tabellino, commento e highlights della partita di Serie A TIM

Dopo l’anticipo delle 15 tra Bologna e Verona, alle ore 18.00 è stata la volta di Torino-Spezia e il quadro si completa stasera con il match tra Sampdoria e Udinese, due squadre che vengono da alterne fortune. I blucerchiati infatti hanno subito il ko dallo Spezia dopo aver battuto l’Inter, i bianconeri sono in crisi di risultati. Il match del sabato sera viene trasmesso solo su Dazn.

Leggi anche -> Giulia Salemi Romagnoli, il capitano del Milan è furioso: cos’è successo?

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Precedenti di Sampdoria – Udinese e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera allo Stadio Luigi Ferraris di Genova è solo su Dazn, al contrario non sarà trasmesso sui canali a pagamento di Sky. Segui live Sampdoria e Udinese su DAZN. Attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese. Per gli abbonati al servizio, è visibile anche su DAZN1 al canale 209 della piattaforma Sky. Con DAZN tutta la Serie BKT IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND: abbonati subito!

Sono 78 le sfide tra blucerchiati e bianconeri in Serie A: insomma, anche quello di stasera è ormai un piccolo classico del nostro campionato. Gli scontri diretti vedono davanti la Sampdoria con 33 vittorie contro le 22 degli avversari e 23 pareggi. Negli ultimi tre scontri diretti, i blucerchiati hanno ottenuto altrettante vittorie e hanno realizzato quantomeno due gol, quindi vorranno consolidare le statistiche.

Sampdoria e Udinese, le due squadre in campo: le formazioni

Ranieri e Gotti stanno sciogliendo gli ultimi dubbi in vista della partita di questa sera. Ecco le probabili formazioni:

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszysnki, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Damsgaard; Keita, Quagliarella.

Udinese (3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Stryger, De Paul, Arslan, Mandragora, Zeegelaar; Pereyra; Lasagna