Roberta Morise ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato della fine della sua relazione con Carlo Conti.

Roberta Morise ha rilasciato un’intervista al format notturno di Radio2 “I Lunatici“, in cui si è raccontata a ruota libera, parlando dei suoi amori e della sua carriera.

La carriera di Roberta Morise partì nel 2004 quando partecipò al concorso di bellezza di “Miss Italia“. La donna ha rivelato che l’idea di partecipare non fu sua: “Mi hanno proprio spinta, io sono sempre stata un maschiaccio“. La sua famiglia ha sempre supportato la sua idea di lavorare in televisione, nonostante suo padre venne a mancare presto. La Morise ha rivelato che era disposta ad abbandonare tutto e tornare a casa, ma sua madre la spinse a tenere duro e andare avanti. “Dovevo ancora finire il liceo, avevo solo 18 anni e mi sono ritrovata in una città grandissima. Non è stato facile“, ha aggiunto.

Roberta Morise racconta la storia con Carlo Conti

Roberta Morise, ex conduttrice de “I Fatti Vostri“, ritiene che alcune cose debbano restare “necessariamente intime e private“. Questa regola vale soprattutto per le relazioni amorose: la ex modella ha scelto di spendere alcune parole sulla relazione avuta in passato con Carlo Conti. “Io ho avuto una storia lunga con una persona molto conosciuta e probabilmente il motivo per cui questa storia è finita è il fatto che eravamo davvero tanto esposti“, ha spiegato.

Recentemente Roberta Morise è stata protagonista del gossip, in quanto dallo scorso lockdown le hanno attribuito una storia dopo l’altra, sulla quale però la conduttrice non ha mai voluto commentare. Le persone con le quali si ritiene che abbia avuto una relazione sono il cantante Eros Ramazzotti e Ignazio Boschetto. “Sono persone che conosco, che stimo e che mi stimano, ma è assurdo non poter frequentare qualcuno senza passarne per la fidanzata“, ha detto a riguardo la Morise.