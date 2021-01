Orietta Berti racconta la malattia del marito Osvaldo a Verissimo. Nonostante la preoccupazione l’artista è pronta per Sanremo.

A poche settimane dall’inizio del Festival di Sanremo, Orietta Berti ha raccontato gli ultimi avvenimenti della sua vita privata a Verissimo. Quest’anno l’artista salirà sul palco dell’Ariston per la dodicesima volta, pandemia permettendo.

A Verissimo Orietta Berti ha nuovamente raccontato l’esperienza del Coronavirus. Sia lei che il marito Osvaldo, infatti, si sono ammalati e quest’ultimo sembra star avendo non poche difficoltà a riprendersi dal virus. Osvaldo Paterlini oggi è ancora positivo e purtroppo non da segni di miglioramento. Orietta ha raccontato di essersi ripresa abbastanza in fretta dopo essere stata dichiarata negativa, anche se per alcuni giorni ha continuato a sentirsi molto stanca e ad avere la tosse. Ma Osvaldo ancora non sta bene. “Speriamo si rimetta presto dal Covid perché lui l’ha avuto più pesante rispetto a me”, si è augurata Orietta.

Nonostante la preoccupazione per il marito, Orietta Berti si è detta emozionata per la partecipazione al Festival di Sanremo. Il brano che presenterà sul palco s’intitola “Quando ti sei innamorato”, e lei ha ammesso: “Sono pronta. Anche perché in questo periodo, dove non possiamo esibirci con le grandi orchestre e non possiamo fare concerti, andare al Festival e cantare per cinque sere è una cosa stupenda. Non so ancora come mi vestirò, mi consiglierà Nicolò Cerioni, lo stylist di Achille Lauro. Voglio vestirmi colorata, con dei bei mantelli e delle parrucche: vorrei portare un po’ di allegria”.