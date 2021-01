Nino Frassica, come ha conosciuto la moglie pornostar: la loro storia

Barbara Exignotis, meglio nota come Blondie, ha lasciato il lavoro di attrice di film a luci rosse per amore di Nino Frassica e del teatro. Ecco il retroscena.

Barbara Exignotis è la donna che sta al fianco di Nino Frassica da ormai più di dieci anni. I due – 25 anni di differenza – si sono sposati un paio d’anni fa dopo una lunga convivenza decennale che non ha scalfito i loro sentimenti, anzi li ha rafforzati. Ripercorriamo insieme le tappe principali di questa love story.

La dolce metà di Nino Frassica

Barbara Exignotis e Nino Frassica condividono l’amore per il teatro, per la recitazione e per una vita tranquilla e lontana dai riflettori del gossip. I due sono sposati nell’estate del 2018 con rito civile in Sicilia alla presenza di pochi intimi e con abiti decisamente particolari: entrambi si sono presentati all’altare vestiti di nero. Non hanno avuto figli, ma lei era già mamma di una ragazza ormai ventenne avuta da una precedente relazione quando era molto giovane.

Barbara Exignotis, classe 1975, milanese, è un’attrice nota anche come Blondie nell’ambiente dell’hard e dei film a luci rosse. E’ stata attiva in quell’ambiente soprattutto negli anni ’90 e la sua ultima pellicola è stata “Bella di Notte” del 2007. Poi ha deciso di dedicarsi anima e corpo al suo Nino, di cui si è perdutamente innamorata e con il quale ha recitato anche a teatro in “Liubov pret-a-porté”. I due vivono insieme a Roma.

Nonostante la notorietà, la coppia tiene moltissimo alla propria privacy (Barbara non ha infatti profili social) e non ama vivere nel lusso, anzi è molto parsimoniosa. Lei ha dichiarato di aver rinunciato all’anello di fidanzamento, ritenendolo “uno spreco di soldi”. Lui ha rivelato che “quelle poche volte in cui abbiamo bisogno di spostarci chiamiamo il taxi. Lo facciamo con oculatezza e usarlo ogni tanto, conteggi alla mano, ci costa meno di investire il nostro denaro in una automobile di proprietà…”.