Conosciamo meglio la carriera e vita privata di Nino Frassica, che oggi 11 dicembre 2020, compie 70 anni: i suoi successi

Antonino Frassica, per tutti “Nino“, nasce a Messina l’11 dicembre 1950. Inizia a partecipare all’età di vent’anni a diversi spettacoli teatrali e nelle tv locali della sua città. Poi viene notato da Renzo Arbore: nel 1983 ha interpretato il tecnico di Tele Ottaviano in “FF.SS.” – Cioè: “…che mi hai portato a fare sopra a Posillipo se non mi vuoi più bene?”. Lo stesso Nino è sempre protagonista insieme ad Arbore partecipando nel 1985 al varietà Quelli della notte facendo la parte di Antonino da Scasazza. In una recente intervista ai microfoni de “Il Corriere della Sera” lo stesso Frassica ha svelato: “Devo tutto a Arbore, ho detto sì a troppe pacchianate”.

Nino Frassica compie 70 anni, le curiosità

Successivamente è diventato celebre in ‘Fantastico‘, ‘Domenica in‘, ‘Scommettiamo che?‘, ‘Ritira il premio‘, ‘I cervelloni‘, ‘Acqua calda‘. In tv ha interpretato anche nel 1998 serie ‘S.P.Q.R.’. A partire dal 1998/99 ha preso parte al cast di “Don Matteo” per essere protagonista con il maresciallo Cecchini insieme a Terence Hill. Al cinema ha fatto il suo debutto con Maurizio Nichetti in ‘Il Bi e il Ba’ (1985). Poi ha lavorato con Sergio Citti in ‘Mortacci’ (1989), Carlo Vanzina in ‘Sognando la California’ (1992) ed Enrico Oldoini con ‘Vacanze di Natale ’91’ ‘Anni ’90’ e ‘Anni 90 II’ e ‘Miracolo italiano’.

Nino Frassica è stato sposato con Daniela Conti dal 1985 al 1993: successivamente è convolato a nozze per la seconda volta con Barbara Exignotis. Finora non ha avuto figli.