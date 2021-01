Oltre che una bravissima attrice, Maria Amelia Monti è anche una mamma attenta e premurosa. Ecco tutto quel che c’è da sapere sui suoi tre figli.

Maria Amelia Monti, figlia dell’architetta Anna Maria Bertarini e nipote del pittore Cesare Monti, è sposata con Edoardo Erba e vive a Roma. La coppia ha tre figli, di cui uno adottivo, originario dell’Etiopia. Conosciamoli più da vicino.

Le tre gioie di Maria Amelia Monti

I figli di Maria Amelia Monti e suo marito Edoardo Erba sono tre, di cui due naturali: la prima si chiama Marianna e ha 24 anni, il secondo Leonardo. Dopo molti anni di matrimonio, i due hanno deciso di compiere un nobilissimo gesto: adottare un bambino originario dell’Etiopia, Robel. Le pratiche dell’adozione, tuttavia, sono state davvero difficili e ci sono voluti quattro lunghi anni per coronare il loro sogno.

Maria Amelia Monti ha spesso raccontato le pratiche per l’adozione sono state tutt’altro che semplici e hanno richiesto molta determinazione, tenacia e pazienza. L’attrice, insieme a suo marito Edoardo Erba, ha sempre raccontato che è stata madre due volte nel corso della sua vita: per i primi due figli di pancia, per il terzo di cuore.

Maria Amelia Monti e suo marito hanno deciso di adottare Robel anche per assecondare un desiderio dei primi due figli naturali: quello di vederla nuovamente madre per la terza volta e di avere un altro fratellino.

“Ho le stesse difficoltà di tutte le mamme che lavorano -ha confessato tempo fa l’attrice -. Per fortuna mia marito Edoardo Erba è quasi sempre a casa. Da lontano organizzo tutto come un direttore d’orchestra, faccio le classiche domande da madre”. La maternità e l’adozione sono state per lei due esperienze fondamentali: “Capisci davvero che cosa significhi amare incondizionatamente. L’amore che provo per Robel è lo stesso di quello che sento per gli altri due, nati dalla pancia”.