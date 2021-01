Antonella Elia, nota attrice la massacra: “Si è inventata un tumore”

Un volto noto del mondo dello spettacolo italiano bolla la vicenda Antonella Elia tumore come fake news e parte all’attacco: “Bugiarda”.

Non è un bel momento per Antonella Elia. Dopo le pesanti critiche ricevute per il suo comportamento al Grande Fratello Vip 2020, nel corso di un incontro-scontro all’interno della casa con Samantha De Grenet, la opinionista del reality show di Canale 5 deve subire anche un altro attacco. E per un motivo ben diverso.

Tutto nasce da Benedicta Boccoli, che sul conto di Antonella Elia ha rilasciato delle dichiarazioni molto controverse. Ma il tutto nasce sempre dal GF Vip 2020 e dalla De Grenet. Le due si sono incontrate una seconda volta, per un chiarimento. In questa circostanza la Elia ha svelato di avere avuto un tumore ed a questo la 57enne di Torino ha cercato di fare risalire il suo stato di nervosismo e di isteria bene evidenti. Una tesi che però la Boccoli smonta senza pietà, accusando Antonella di essersi inventata di sana pianta il fatto di essere stata malata.

Antonella Elia, Benedicta Boccoli la accusa: “Falso che avesse un tumore”

“Non è vero niente, la Elia non ha mai avuto alcuna brutta malattia”. E rivolgendosi direttamente a lei, la Boccoli la accusa: “Ti ho vista al GF Vip mentre discutevi con la De Grenet. Hai detto una bugia. Un qualcosa di terribile ti aveva colpito, ma a differenza mia o di Samantha non hai dovuto fare chemioterapia o cure ormonali”.

Parole che l’attrice ha rilasciato sui suoi profili social personali, dove descrive questa mossa della Elia come un qualcosa di pessimo gusto. “Che brutta cosa”. In diversi hanno anche criticato il Gf Vip per non avere allontanato la ex valletta di Mike Bongiorno dopo i brutti modi mostrati nel suo primo incontro con la De Grenet.