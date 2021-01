Chi è Francesco Menegatti, figlio di Carla Fracci e Beppe Menegatti: la sua vita lontano dal mondo dello spettacolo.

Francesco Menegatti è figlio della celebre Carla Fracci e il regista Beppe Menegatti. A differenza dei genitori, entrambi artisti, Francesco ha deciso d’intraprendere una carriera del tutto diversa costruendo intorno a sé una nuova famiglia.

Francesco Menegatti: carriera e vita privata

Carla Fracci e Beppe Menegatti si sono conosciuti a fine anni ’50 e sposati nel 1964. Cinque anni dopo, nel 1969, dal loro amore a Milano è nato Francesco. Fin da piccolo il figlio della coppia si è contraddistinto per la sensibilità. Carla stessa, durante una vecchia intervista a Repubblica, parlava del figlio con grande affetto e sincerità. “Era un bimbo ardito e sensibile”, ha detto. “L’ho portato con me in tournée finché ha iniziato la scuola. Si commuoveva assistendo a “Giselle”, dove la protagonista impazzisce e soccombe per amore, o davanti al balletto “La strada”, ispirato al film di Fellini”.

Ma fu proprio questa inevitabile e fortissima empatia, probabilmente, ad allontanare Menegatti figlio dal mondo dello spettacolo. “Restò talmente turbato dalla morte di Gelsomina, interpretata da me, che non volle più vedere balletti”, raccontò la Fracci. Francesco decise quindi di dedicare la sua vita all’architettura, laureandosi presso l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia. In seguito ha proseguito gli studi ottenendo un Dottorato di ricerca.

A Venezia Francesco Menegatti conobbe anche Dina Nencini, divenuta sua compagna di lavoro e di vita. La coppia ha avuto due splendidi figli, Giovanni e Ariele, e con loro si sono trasferiti a Roma.