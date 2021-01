Matilde Brandi torna single: “Lasciata dopo 17 anni con un messaggio”

La vita privata di Matilde Brandi, la showgirl torna single, finita con Marco Costantini: “Lasciata dopo 17 anni con un messaggio”.

La showgirl Matilde Brandi è tornata single: lo ha confidato lei stessa nel corso di un’intervista rilasciata alla trasmissione televisiva ‘Verissimo’. “Quando sono uscita dalla Casa del ‘Grande Fratello Vip’ ho trovato un uomo freddo. Ci sono rimasta male, non comprendevo cosa fosse accaduto”, sono state le sue parole.

Poi ammette che “avevamo già passato un agosto non bellissimo a causa di una crisi. Poi, ho capito che c’era qualcosa che non andava”. Quello che lascia sconcertati è la ricostruzione che la showgirl fa riguardo alla fine della storia d’amore con Marco Costantini, con cui è stata insieme addirittura 17 anni.

La fine della relazione con Marco Costantini: Matilde Brandi è single

Matilde Brandi infatti sostiene: “Quello che mi dispiace di più è che sono stata io stessa a chiedere tramite un messaggio se volesse stare ancora con me. Lui mi ha risposto di ‘no’. Non me l’ha detto in faccia. Mi sarebbe piaciuto un confronto e conoscere i motivi. Da quel momento in poi è sparito, non lo vedo da tre mesi”. Insomma, stando a sentire le sue parole, i due si sarebbero lasciati con un sms dopo oltre tre lustri.

Infine, spiega che nella vita dell’ex compagno ci potrebbe essere un’altra donna: “Gli ho fatto la domanda, non ha negato. Forse, non mi ha mai amata perché non ha mai accettato quella che sono. Con Marco mi sono sempre sentita una donna sbagliata. Volevo essere solo amata un po’ di più”. Matilde Brandi, in ogni caso, vuole riprendersi la sua di vita e spiega: “Adesso voglio aprire la porta a un uomo che mi accetti per quella che sono”.