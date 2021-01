Lazio Roma Serie A TIM: streaming, formazioni, precedenti

Il Derby tra Lazio e Roma è l’anticipo della 18esima giornata della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Ancora grande calcio questa sera, con il ritorno in campo della Serie A TIM: ci aspetta un anticipo davvero di lusso tra due squadre che hanno una grandissima rivalità. Infatti, si affrontano nel derby della Capitale le formazioni di Lazio e Roma, in un match che come sempre si prospetta ricco di emozioni.

Si tratta di un derby che le due squadre affrontano entrambe con grandi aspirazioni in vista europea. Infatti, sono sei i punti che dividono le due squadre, con i biancocelesti che vogliono tornare a lottare per la zona Europa e i giallorossi romanisti che ormai non nascondono più le ambizioni di quest’anno.

Precedenti di Lazio – Roma e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera allo stadio Olimpico di Roma è dunque il derby della Capitale tra Lazio e Roma ed è un’esclusiva Sky e sarà visibile solo su questa piattaforma, per gli abbonati, in diretta su Sky Sport Serie A (canale 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport Collection (canale 205). Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento.

Per quanto riguarda precedenti e scontri diretti, se si considerano i biancocelesti squadra “ospitante”, si contano 25 vittorie della Lazio, altrettante della Roma e 27 pareggi. Negli ultimi sette incontri i biancocelesti ne hanno vinto solo uno: quello del marzo 2019. In quell’occasione, si imposero addirittura per tre a zero contro la squadra giallorossa allenata da Eusebio Di Francesco.

Lazio e Roma, le due squadre in campo: le formazioni

Inzaghi e Fonseca hanno completato le loro scelte in vista del match di questa sera. Queste le formazioni in campo: