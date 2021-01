Il Milan potrebbe pensare ad un colpo entusiasmante nel ruolo di vice Ibrahimovic: l’idea pazza sarebbe quella dell’ex Juventus, Mario Mandzukic

Il Milan continua a lavorare senza sosta sul fronte calciomercato per essere protagonista anche nella seconda parte di stagione. La compagine rossonera non intende fermarsi proprio ora sul più bello cercando di dare filo da torcere a Juventus e Inter. In campionato la compagine milanese, guidata da Stefano Pioli, ha collezionato soltanto una sconfitta contro i bianconeri anche viste le numerose assenze per Covid e infortunio. Lo stesso allenatore emiliano avrebbe bisogno di un’alternativa valida al campione svedese, Zlatan Ibrahimovic.

Leggi anche –> Calciomercato Inter, Eriksen titolare. Conte cambia idea, ora resta?

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, colpo in attacco: arriva l’annuncio

Calciomercato Milan, Mandzukic per l’attacco rossonero

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Come svelato da Sky Sport la dirigenza del Milan ha avuto già un incontro con l’entourage del giocatore parlando anche con il centravanti croato. L’accordo sarebbe sulla base di sei mesi: la fumata bianca potrebbe arrivare nelle prossime ore con un innesto di assoluta esperienza da affidare a Stefano Pioli. L’ex Juventus andrebbe a guadagnare 1,8 milioni di euro, ma al momento non ci sarebbe ancora la chiusura. La dirigenza rossonera è sempre molto attiva per arrivare al profilo da urlo per cercare di competere ancor di più.