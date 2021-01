Diletta Leotta svela il fidanzato: “Lei è innamoratissima” FOTO

Gossip Diletta Leotta fidanzato, i giornali di cronaca rosa sono certi e ci sono anche dichiarazioni attribuite a lei sul suo nuovo partner.

Si era parlato di un flirt con Zlatan Ibrahimovic, voce rilanciata dal settimanale ‘Oggi’. Ma Diletta Leotta sarebbe in realtà molto vicina a Can Yaman. Già da alcuni giorni questa voce, alla quale ‘Chi’ ha contribuito a dare quota a sua volta, circola con maggiore insistenza. La giornalista sportiva di DAZN si vedrebbe con il famoso attore turco, e guarda caso entrambi hanno pernottato a Roma nello stesso hotel, per i rispettivi impegni di lavoro.

Ma ora si aggiungono ulteriori dettagli in merito a questa love story che sta facendo già sognare tutti. Sui social sono in migliaia a parlare della coppia da favola Diletta Leotta Can Yaman. E da ‘Chi’ giungono delle immagini che ritraggono i due a cena insieme. Inoltre ci sarebbe pure lei che si affaccia dal balcone di quell’albergo romano, mentre indossa il capotto di Can. Da quanto risulta, il primissimo contatto tra i due sarebbe sorto a mezzo social.

Diletta Leotta Can Yaman, lui sarebbe sul punto di trasferirsi a Milano

Lui le avrebbe lasciato un messaggio, poi da lì a raggiungere l’Italia gli ci è voluto pochissimo. Il loro incontro faccia a faccia, prima volta in assoluto, viene fatto risalire allo scorso 5 gennaio. Ed a rafforzare ulteriormente questo gossip già potente di suo si aggiunge una ulteriore voce, in base alla quale la Leotta sarebbe al settimo cielo.

La 20enne originaria di Catania avrebbe confidato agli amici di sentirsi felicissima per l’inizio di questa nuova relazione. Yaman dovrebbe addirittura trasferirsi in Italia a breve per raggiungere Diletta a Milano.