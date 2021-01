Decreto legge Covid: le nuove norme sugli spostamenti e sull’istituzione di una zona bianca. Le informazioni utili.

Dopo una lunga attesa, è stato finalmente approvato il nuovo Decreto legge con le misure per la gestione dell’emergenza sanitaria Covid-19.

Il provvedimento è stato approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 13 gennaio, con il titolo: “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021“. Contiene dunque le norme per disciplinare anche lo svolgimento delle elezioni, che quest’anno si terranno in diversi Comuni, tra cui i più importanti sono Roma, Milano, Napoli e Torino. Si vota anche per rinnovare il Consiglio regionale in Calabria.

Tra le norme principali del nuovo decreto c’è quella che proroga lo stato di emergenza la 30 aprile 2021. Scopriamo le altre, in particolare quelle su viaggi e spostamenti.

Decreto legge Covid: nuove norme sugli spostamenti e zona bianca

Il nuovo Decreto legge Covid conferma il divieto di spostamento tra Regioni, prorogandolo fino al 15 febbraio 2021. Ci si potrà spostare in Regioni o Province autonome diverse da quella di residenza solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Comunque è sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Il coprifuoco dalle 22.00 alle 5.00 del mattino seguente è mantenuto fino al 5 marzo 2021.

Spostamenti verso altre abitazioni

Un’altra importane misura contenuta nel decreto è quella che regola lo spostamento verso altre abitazioni e dunque le visite a familiari e amici. La norma prevede che dal 16 gennaio 2021 e fino al 5 marzo 2021 è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata, tra le 5.00 e le ore 22.00, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono.

Questo spostamento può avvenire all’interno della stessa Regione, in area gialla, e all’interno dello stesso Comune, in area arancione e in area rossa. Sono mantenute le eccezioni per i Comuni fino a 5.000 abitanti, dai quali ci si può spostare in altri fino a 30 km di distanza, anche nelle Regioni arancioni, con l’esclusione dei capoluoghi di provincia.

Istituzione della zona bianca

Come anticipato nei giorni scorsi, il decreto istituisce una cosiddetta area “bianca”, nella quale si collocano le Regioni con uno scenario di “tipo 1”, un livello di rischio “basso” e un’incidenza dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti. In area “bianca” non si applicano le misure restrittive previste dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) per le aree gialle, arancioni e rosse ma le attività si svolgono secondo specifici protocolli. Nelle medesime aree possono comunque essere adottate, con DPCM, specifiche misure restrittive in relazione a determinate attività particolarmente rilevanti dal punto di vista epidemiologico.

Per ulteriori informazioni: www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus