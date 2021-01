Una situazione davvero spinosa quella tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri, che negli studi di Uomini e Donne hanno litigato furiosamente.

La storia tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri sembra davvero essere arrivata alla conclusione e i due non si stanno lasciando affatto bene. E il pubblico di Uomini e Donne lo ha potuto chiaramente vedere da loro duro scontro di ieri in cui sono volati insulti e parole al veleno tra i due ex fidanzati. La situazione si fa complicata e la padrona di casa, Maria De Filippi è costretta ad intervenire per tentare di calmare le acque.

Uomini e Donne, il litigio tra Ida e Riccardo

Messi faccia a faccia negli studi di Uomini e Donne, sia Ida che Riccardo hanno iniziato ad accusarsi a vicenda e a fare presente le rispettive colpe per la fine della storia d’amore. La coppia è scoppiata poco dopo il termine del primo lockdown, evidentemente la convinvenza non ha proprio fatto per loro! Appena Ida ha messo piede negli studi di Canale 5, è stato scontro diretto con l’ex, che l’ha subito accusata di cercare visibilità.

“Lui è un narcisista, si è nutrito del mio amore. L’ho sempre aspettato.” – ha raccontato la Platano – “Mi hai fatto sempre sentire sbagliata, una che non si sa vestire. Hai tenuto la valigia per due mesi e mezzo per terra.” Ida ha proseguito, raccontandoa alcune vicende che risalgono alla loro convinvenza in lockdown: “Parliamo della quarantena? In due mesi e mezzo di lockdown non ha fatto l’amore con me. Posso dire anche il numero perché le ho contate: due. Cosa devo pensare di uno che dice di amarmi e non sta con me? (…) Mi ha fatto diventare pazza, mi ha mandato dallo psicologo.”

La Platano termina poi con una minaccia, alludendo a cose che potrebbe tirare fuori: “Se dico che lo rovino lo faccio, ci sono cose che nessuno sa. Si rigira le cose.”. Naturalmente Riccardo ha risposto con altrettanto veleno: “Non si poteva fare niente se non si faceva una storia su Instagram. Vergognati! Non le voglio nemmeno più bene perché dopo una discussione per la Play tra tuo figlio e mio nipote di 11 anni hai detto che era cattivo.”

La situazione infiammata ha costretto Maria De Filippi ad intervenire per calmare le acque e soprattutto Guarnieri: “Se la storia va male, va male per entrambi. Non è che i racconti di Ida ti connotano come una persona negativa, è la sua idea. E in questo momento lei non può non provare rabbia pensando che la storia su cui aveva investito è finita.”