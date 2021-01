Fiorentina – Inter Coppa Italia: tabellino e highlights – VIDEO

Il match tra Fiorentina e Inter valido per gli ottavi di Coppa Italia: tabellino, pagelle e highlights, come è finita.

Si è appena conclusa la sfida valida per gli ottavi di Coppa Italia tra Fiorentina e Inter: la vincente tra le due squadre avrebbe incontrato il Milan, che è riuscito a strappare il pass per i quarti battendo ai rigori il Torino. In campionato, a San Siro, era finita quattro a tre per l’Inter, protagonista di una incredibile rimonta.

Le due squadre hanno in campionato posizioni di classifica totalmente diverse: se infatti i nerazzurri inseguono la capolista Milan con 37 punti, tre in meno dei cugini in testa alla classifica, i Viola pur reduci da due vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime 4 partite, sono ancora in una zona calda.

Fiorentina – Inter, le due squadre in campo: azioni salienti e highlights

La sfida è equilibrata, con l’Inter più propositiva e i padroni di casa che attendono. Tra i nerazzurri la novità più attesa è Eriksen in una posizione più arretrata rispetto a quelli che sono i suoi standard. Quasi un playmaker il danese, che fa vedere qualcosa di buono. C’è anche il suo zampino nel gol del vantaggio dell’Inter: suo è infatti il tiro respinto da Terracciano, che poi frana su Alexis Sanchez. Massa va al VAR e concede il penalty, che trasforma Arturo Vidal.

Passano tre minuti e l’arbitro vede un contatto falloso tra Kouamé e Skriniar. Ma il difensore slovacco ha preso nettamente la palla e Massa rivede la sua decisione. Nel secondo tempo, in avvio è Kouamé a risolvere dal limite una mischia in area. Il tiro improvviso batte Handanovic, fermo sulle gambe. Nel resto del secondo tempo, è l’Inter a fallire più volte, con Lautaro, Sanchez e Hakimi, il gol del ko. Si va ai supplementari, dove l’occasione migliore è ancora dell’Inter, con Lukaku a 5 minuti dalla fine, bravo Terracciano. Minuto 119: segna Lukaku su cross di Barella. I viola protestano per una spinta

