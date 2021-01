Fabrizio Corona, l’attacco: “Forse non ho un’immagine pulita?”

Fabrizio Corona è tornato con le sue accuse senza peli sulla lingua: ecco cos’è successo nelle ultime ore all’ex re dei paparazzi

Ancora polemiche intorno alla figura di Fabrizio Corona. Dopo esser stato pizzicato senza mascherina per le strade di Milano, l’ex re dei paparazzi si è lasciato andare in uno sfogo postando una foto su Instagram. Un messaggio rivolto al brand Intimissimi con un’indicazione ben precisa mettendo nel mirino alcuni personaggi celebri del mondo dello spettacolo e non solo. Nelle scorse ore ha postato anche una foto sulle stories Instagram rivelando anche la sua grande passione: “Darò la vita per tornare a guidare una moto”.

Fabrizio Corona, lo scatto come polemica

Così sul profilo social lo stesso ex re dei paparazzi ha svelato: “Non capisco perché @intimissimiofficial ha scelto come testimonial @christianvieri @marcoborriello @fedez e @stefanodemartino . Forse non ho un’immagine pulita? Mah, a me non sembra, guardando questa foto”. Un messaggio provocatoria postando una sua foto in intimi sdraiato sul letto prendendo così di mira altri personaggi celebri.