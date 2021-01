Pomeriggio Cinque, Sonia Lorenzini confessa: “Ho sentito la sua ex…”

Un colpo di scena inaspettato nella puntata di oggi di Pomeriggio 5. Sonia Lorenzini ha svelato di aver contattato l’ex di una persona a lei molto vicina…

Una puntata all’insegna del Grande Fratello VIP quella di oggi 12 gennaio 2021 del seguitissimo show pomeridiano di Barbara D’Urso “Pomeriggio Cinque”. Oltre all’intervento di Giulio Pretelli, il fratello di Pierpaolo, che ha commentato le polemiche tra il gieffino e la sua famiglia, sono stati tanti i gossip snocciolati nel corso della puntata. Uno di questi, Mario Ermito, di recente eliminato dalla Casa con il televoto. La protagonista del gossip sull’attore è stata Sonia Lorenzini. Ecco cosa ha raccontato alle telecamere di Canale 5.

Sonia Lorenzini vuota il sacco a Pomeriggio 5

L’ex gieffina, anche lei come Mario Ermito, uscita non da molto dalla casa più spiata d’italia, ha confessato alcune cose sull’attore. Sonia Lorenzini ha raccontato a Barbara D’Urso di aver dato un due di picche ad Ermito. “Sì noi ci eravamo sentiti prima, tramite social avevamo cominciato a messaggiare. Mi invitava ad un weekend, due calici di vino a Roma. Io ho declinato.” ha raccontato l’ex tronista di Uomini e Donne. E non solo! Il gossip non si è fermato qui, infatti l’influencer ha svelato un altro retroscena inaspettato.

La Lorenzini, che durante l’ospitata dalla D’Urso ha più volte cercato di provocare Giacomo Urtis invitandolo a “dirci qualcosa”, ha infatti contattato la ex fidanzata di Mario Ermito, dicendo che in questi giorni c’è stato qualche battibecco. Sonia ha così svelato di aver scambiato due chiacchiere con la ex dell’attore, che ha rivelato anche conoscere prima del loro incontro al GF VIP.

Mario Ermito, inoltre, dopo l’uscita dal GF aveva raccontato di non avere un posto dove stare e pare stesse pensando di andare proprio da Urtis, come aveva raccontato al Alfonso Signorini ieri sera.