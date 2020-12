Mario Ermito, chi è: carriera e vita privata del nuovo concorrente del GFVip

L’attore pugliese Mario Ermito è una new entry del Grande Fratello Vip. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Mario Ermito è un giovane attore pugliese, new entry della Casa del Grande Fratello Vip. In realtà aveva già partecipato al reality show di Canale 5 nel 2011, rimanendovi però solo due settimane. Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Mario Ermito

Mario Ermito è nato a Brindisi il 2 ottobre 1991, sotto il segno della Bilancia. E’ molto legato ai suoi genitori, che lo hanno sempre sostenuto nelle sue scelte, e ha due sorelle più grandi e una più piccola. Alto 188 centimetri, fisico asciutto e molto curato, è indubbiamente un bellissimo ragazzo.

A 19 anni Mario Ermito ha lasciato la sua città natale per trasferirsi a Milano, dove ha cominciato a lavorare come modello. Dopo aver partecipato al Grande Fratello, ha iniziato a coltivare la passione per la recitazione: lo si è visto infatti in diverse fiction di successo, come “Il peccato e la vergogna”, “L’onore e il rispetto”, “Il bello delle donne” e “Don Matteo”. Nel 2018 ha partecipato come concorrente al programma di Rai 1 “Tale e quale show” durante il quale ha dimostrato anche di saper cantare molto bene.

Per quanto riguarda la vita privata, Mario Ermito ha avuto un’importante relazione con l’ex Miss Italia Francesca Testasecca: la loro storia è durata quasi tre anni. Dal 2019, invece, è fidanzato con la truccatrice Valentina Paolillo, assieme alla quale ha tra l’altro trascorso la quarantena durante la prima ondata del Coronavirus, la scorsa primavera.

