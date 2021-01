Oroscopo del giorno, mercoledì 13 Gennaio: tutti i segni dello Zodiaco

Abbiamo finalmente raggiunto la metà della settimana. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di mercoledì 13 Gennaio 2021.

Siamo oramai giunti all metà della settimana, e siamo tutti pronti a scoprire cosa ci riserverà questo mercoledì. Che cosa avranno oggi in serbo per noi il cielo e le stelle? Quali segni saranno baciati dalla fortuna e quali no? È il momento giusto per scommettere e lasciarsi andare? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di mercoledì 13 Gennaio 2021.

Mercoledì 13 Gennaio 2021: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. Durante la giornata di oggi sarebbe meglio procedere con cautela, sia per quel che riguarda l’amore, sia per quel che riguarda il lavoro. Cercate di tenervi lontano dalle discussioni e di scegliere la via della diplomazia.

Toro. Le prossime ore si prospettano per voi decisamente positive. I sentimenti saranno al primo posto e voi potrete finalmente buttarvi senza aver paura di fallire. Sono in arrivo buone notizie anche sul lavoro, tenetevi pronti.

Gemelli. La giornata di oggi sarà per voi estremamente positiva. Via libera per quanto riguarda l’amore, ma cercate di non strafare. Non è il momento adatto per prendere decisioni importanti: rimandate il possibile ai prossimi giorni.

Cancro. Oggi potreste sentirvi più lunatici e suscettibili del solito. Il consiglio migliore è quello di allontanare la malinconia e i pensieri negativi, e di concentrarvi sulle questioni più concrete. Non è il momento di riposare, perciò rimboccatevi le maniche!

Leone. Durante le prossime ore potreste sentirvi confusi. Siete arrivati al punto di dover prendere una decisione ma non siete ancora sicuri della strada migliore da percorrere. Cercate di prendervi del tempo per ragionare, vi farà bene.

Vergine. La giornata di oggi sarà per voi estremamente fortunata e carica di opportunità. Rimboccatevi le maniche e cercate di approfittarne il più possibile. Via libera anche in amore, lasciatevi andare, non ve ne pentirete.

Bilancia. La giornata di oggi potrebbe partire un po’ sottotono. Qualche questione tediosa vi sta portando via più tempo del previsto, ma non disperate, presto giungerete ad una soluzione. Cercate di rimanere al fianco di qualche amico, vi restituirà il buonumore.

Scorpione. La vicinanza di una persona cara vi aiuterà senza dubbio ad affrontare la giornata di oggi. Ultimamente stress e stanchezza si stanno facendo sentire, ed una mano amica farà sicuramente al caso vostro.

Sagittario. Durante le prossime re fareste bene a tenere gli occhi aperti. Nuovi e piacevoli incontri potrebbero infatti riscaldarvi il cuore. Procedete invece con cautela per quanto riguarda il lavoro: cercate di non procrastinare e di rimanere concentrati.

Capricorno. Giornata fortunata quella di oggi per voi. I tempi sono maturi per l’amore e l’eros, dunque levate il freno a mano e buttatevi. Via libera anche per quel che riguarda gli affari, lanciatevi senza timore verso nuovi progetti, non ve ne pentirete.

Aquario. Attenzione alle bugie durante la giornata di oggi, fareste meglio a rimanere inclini alla schiettezza ed alla sincerità. Molto probabilmente qualcuno appartenente al passato tornerà a bussare alle vostre porte, e starà a voi scegliere se aprirle o meno.

Pesci. Cielo sereno per voi durante le prossime ore. L’amore è nell’aria e presto riceverete delle piacevoli sorprese. Cercate di non rimandare niente a domani e di affrontare a testa alta tutte le situazioni più tediose.

Si ricorda ai lettori che la rubrica dell’oroscopo non ha alcuna valenza scientifica. Il fine unico degli articoli è quello di dilettare i curiosi.