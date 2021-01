Elisa Isoardi a terra col maestro di danza: ecco la sua risposta a Striscia

“No, vabbè!” scrive Elisa Isoardi su Instagram, scimmiottando la parlata romanesca, “Grazie per aver svelato qual è la mia vera attitudine! #wrestling!”. Con un ringraziamento particolare ad Antonio Ricci e un tag per Stefano Oradei, altro volto di Ballando con le stelle, cui ha deciso di affidarsi per le attuali lezioni (dopo aver fatto coppia fissa con Raimondo Todaro). Il ballerino nel video le cade praticamente addosso durante un allenamento, battendo addirittura la testa contro lo specchio, per fortuna senza gravi conseguenze né per lui né per lei. E chissà che da cosa non nasca cosa…