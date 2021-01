Elisa Isoardi, il difficile periodo di transizione: la confessione

La popolare conduttrice Elisa Isoardi si è raccontata, confessando che questo per lei è un periodo di forte transizione ed ha svelato cosa le riserva il futuro.

Elisa Isoardi sta affrontando un periodo di transizione su diversi fronti, in quanto dopo l’esperienza a “Ballando con le stelle” è in ‘pausa’ forzata dalla registrazione di nuovi programmi televisivi.

Per la conduttrice si è conclusa l’esperienza con “La Prova del Cuoco“, dopo la sua cancellazione dal palinsesto Rai dopo ben 20 anni di messa in onda. Elisa Isoardi si è raccontata a ruota libera con il settimanale Tv, Sorrisi e Canzoni, parlando della sua vita professionale e privata. Qualche mese fa si era parlata della possibilità di un nuovo programma nei primi mesi del 2021, “Check Up“, ma il progetto non si è concretizzato. La conduttrice ha davanti a sé un periodo da poter dedicare alla lettura, alla cucina e alle passeggiate: “Sto vivendo un periodo di transizione e penso che siano questi i periodi più importanti della vita“, ha raccontato al settimanale. Sta vedendo lo stop televisivo con positività in quanto “quando si corre troppo, non ci si accorge di quello che succede intorno a noi“.

Il futuro di Elisa Isoardi in tv

Nonostante la conduttrice non abbia impegni televisivi, si sta dedicando molto di più ai social, soprattutto a Instagram dove ha un following di 500 mila utenti. “Una bellissima forma di comunicazione privata perché ti dà la possibilità di far vedere la vita al di fuori dei riflettori“, ha detto Elisa Isoardi parlando del suo rapporto col social. E per il futuro cos’ha in mente? “Mi piacerebbe provare cose nuove, che abbiano il ‘totale’ della mia storia: sarebbe bello portare quello che ho fatto in questi anni, senza buttarlo via“, ha rivelato.

“Con Ballando ho capito che si può cambiare, si può mostrare un lato diverso di sé. Mi piacerebbe prendere tutti questi spunti e portarli in un programma da scrivere“, ha raccontato al settimanale Elisa Isoardi. Il gossip ha scritto molto sulla conduttrice durante la sua esperienza nel talent di Milly Carlucci, specialmente per il feeling con il suo maestro Raimondo Todaro. Tra i due però si era formato solo un rapporto di amicizia e la Isoardi ha detto che attualmente è “in fase di ‘ricezione e ascolto’ anche da questo punto di vista. Chissà. Quando uno è propositivo e ricettivo le cose poi arrivano“.