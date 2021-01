Dramma Rosanna Vaudetti, la morte del marito Antonio Moretti l’ha distrutta

By

Rosanna Vaudetti non ha certamente vissuto dei momenti facili. La morte del marito l’ha distrutta e tocca profondamente. Erano molto legati.

Conosciuta dalla maggior parte degli italiani come “signorina buonasera“, la Vaudetti detiene diversi record nella sua carriera. Il più importante è quello di essere stata il primo volto di Rai 2 e di essere la prima ad andare in onda sulla tv a colori.

Nella sua carriera sul piccolo schermo non ha fatto solo l’annunciatrice, ma è stata anche una conduttrice. Nel 1998 ha anche ricevuto l’onorificenza di Commendatore Ordine al merito della Repubblica Italiana.

Rosanna Vaudetti e Antonio Moretti: erano inseparabili e innamoratissimi

Con il suo amato Antonio ha sempre avuto uno splendido rapporto. “Antonio ha chiesto di sposarmi mentre eravamo in macchina, intenti a chiacchierare. Io lo baciai e me ne andai. Il giorno dopo mi chiamò chiedendomi cosa significasse. Era un sì. Da quel momento non ci siamo più lasciati”.

Sfortunatamente, il regista e avvocato si è spento il 7 ottobre 2020 a 88 anni. I funerali sono stati celebrati due giorni dopo nella chiesa Gran Madre di Dio di Ponte Milvio. Con grande stupore, nessuna partecipazione della Rai, ma la Vaudetti ha comunque ricevuto molti messaggi di affetto e di vicinanza.

I due si erano sposati nel 1965. Per loro sono sono stati 55 anni di amore intenso in cui non si sono mai separati. Una simbiosi che è durata fino ai loro ultimi momenti.

I due avevano anche partecipato a diverse ospitate in televisione e l’ultima apparizione era stata per le nozze d’oro. La donna si lasciava spesso andare a racconti romantici sulla storia tra lei e il suo amato marito e ogni volta toccava i cuori degli ascoltatori.