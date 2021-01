Detto Fatto, Jonathan sbotta in diretta: imbarazzo in studio

Durante la puntata di oggi di Detto Fatto, Jonathan ha avuto una sfuriata in studio che ha creato grandissimo imbarazzo.

Nella puntata di oggi 12 gennaio di “Detto Fatto“, c’è stato un grandissimo momento di imbarazzo in studio, creato da un possibile scherzo sfuggito di mano. Protagonista dell’episodio è stato Jonathan Kashanian.

Durante l’appuntamento quotidiano con “Detto Fatto” è andata in onda la SuperClassifica di Jonathan Kashanian, durante la quale è stato mostrato un video di una sua presunta parente. La donna ha iniziato a raccontare cattiverie sul conto dell’opinionista, sostenendo che non sappia cucinare e che il suo tormentone “adoro” sia stato copiato ad un cugino. Inizialmente Jonathan pensava si trattasse di uno scherzo, ma né gli autori del programma, né la conduttrice Bianca Guaccero gli hanno dato spiegazioni e l’uomo è sbottato: “Se è uno scherzo ditelo perché mi sto agitando…mi state prendendo in giro“.

Jonathan Kashanian, la parolaccia in diretta

Jonathan, convinto di non essere in onda e di avere il microfono spento, ha aggiunto: “Ditelo se è uno scherzo…che str**i che siete“, ha detto rivolgendosi ai presenti in studio. La parolaccia detta in diretta ha suscitato un fortissimo imbarazzo, soprattutto per la conduttrice Bianca Guaccero, che ha già visto il programma essere sospeso in passato.

La conduttrice è rimasta in silenzio, mentre Jonathan Kashanian si è scusato immediatamente per la gaffe: “Vi chiedo scusa se ho detto una parola che non dovevo dire ma non pensavo di essere ripreso…che i microfoni fossero accesi“. In seguito alle scuse dell’opinionista, lui e la conduttrice hanno ripreso la rubrica di gossip, chiudendo l’argomento.