Detto Fatto, il programma torna a gennaio senza Bianca Guaccero?

Detto Fatto dovrebbe tornare in onda a partire da gennaio, in queste ore si vocifera che Bianca Guaccero potrebbe non essere più al timone.

Nato da un’intuizione di Caterina Balivo, Detto Fatto è da anni uno dei programmi più seguiti della prima fascia pomeridiana. Il successo della trasmissione è continuato anche dopo l’addio della conduttrice campana e con l’approdo di Bianca Guaccero. D’altronde la formula è rimasta invariata e la bella Bianca ha dalla sua fascino, capacità e simpatia per non fare rimpiangere chi l’ha preceduta.

Questo finché non è andato in onda il siparietto, o tutorial, su “Come fare una spesa sexy“. Il pubblico si è infuriato perché ha ritenuto che si trattasse di una scena sessista, retrogrado e di un tutorial svilente per la figura della donna. La polemica è stata così accesa da convincere la Rai a sospendere il programma in attesa di capire di chi fosse la colpa di un simile errore e di capire quale decisione prendere per il prossimo futuro.

Detto Fatto riprende a gennaio senza Bianca Guaccero?

Nei giorni in cui la polemica per il tutorial era più accesa, la protagonista dei consigli per la spesa sexy, Emily Angelillo, ha spiegato che si trattava di un gioco e che non voleva essere nulla di offensivo nei confronti delle donne. Anche Bianca Guaccero si è difesa dalle accuse con un post Instagram nel quale si legge: “Sono una donna, una mamma single, che combatte ogni giorno per ciò in cui crede… soprattutto nella difesa della categoria che rappresento.. la donna… ho sempre lavorato proponendo di me una immagine molto lontana da quella della donna oggetto… cercando di abbattere qualsiasi muro di pregiudizio e maschilismo… ma sono la conduttrice di un programma, mi prendo parte della responsabilità di ciò che è accaduto”.

In questi giorni di voci ne sono girate tante. E’ stata anche ventilata l’ipotesi di una chiusura definitiva, ma ieri è giunta una smentita a tal proposito. Il programma dovrebbe riprendere, ma cambiare format. Oggi il sito Giornalettismo suggerisce che tra i cambiamenti drastici potrebbe esserci anche quello alla conduzione. Precisiamo che si tratta di una voce, dunque di qualcosa non confermato o pienamente attendibile. Tuttavia secondo questo rumor, la dirigenza Rai starebbe pensando di sostituire l’attuale conduttrice con un volto giovane, un’esordiente.