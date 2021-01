Alba Parietti, l’accusa alle donne: “I problemi partono da loro”

Ospite di ‘Storie Italiane’ su Rai 1, Alba Parietti descrive delle situazioni controverse che riguardano la figura femminile.

A ‘Storie Italiane‘ di martedì 12 gennaio 2021, la conduttrice Eleonora Daniele ha portato a compimento una puntata speciale, con ospiti tutte al femminile. Nello studio di Rai 1 si sono avvicendate le varie Alba Parietti, Raffaella fico, Simona Izzo, Cinzia Tani e Vladimir Luxuria. Proprio la Parietti ad un certo punto ha catalizzato l’attenzione parlando di situazioni imbarazzanti.

A detta della 59enne torinese, in moltissime almeno una volta si saranno trovate nel posto sbagliato e proprio nel momento sbagliato. “E magari non l’hanno raccontato in giro oppure hanno evitato di farlo, per il timore di essere sottoposte ad un giudizio negativo”. E, paradosso dei paradossi, i giudizi negativi arrivano spesso e volentieri da altre donne, quando ci si dimentica di alcune dinamiche malate da parte degli uomini a volte. Poi la Parietti ricorda anche un episodio controverso avvenuto con suo padre.

Alba Parietti, il monito a tutte le ragazze: “Non vendetevi”

Lei fa sapere che si presentò da giovanissima al concorso di Miss Universo. “Vinsi ma lui mi fece rinunciare al titolo. Era un vero e proprio generale di ferro, mi controllava di continuo”. Lei poi racconta anche di avere assistito a madri disposte a tutto pur di far vincere le proprie figlie in questo o quel concorso.

Una cosa che va contro ogni principio morale e che svilisce quella che è la figura della donna, nonostante i tanti discorsi ed i proclami fatti sul rispetto e sulla parità. La Parietti invita quindi qualsiasi essere femminile a questo mondo a non vendersi, a non concedersi ed a non cedere al percorrere la via facile pur di ottenere un qualcosa che all’apparenza può sembrare prezioso. E che tante volte alla fine neppure arriva.