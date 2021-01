Penso che un sogno così con Beppe Fiorello, ospiti e anticipazioni

Stasera in tv andrà in onda “Penso che un sogno così” con il grande Beppe Fiorello. Scopriamo di cosa si tratta.

Oggi, lunedì 11 gennaio, potremmo vedere su Rai 1 questo show a 360 gradi che si ispira allo spettacolo teatrale con la regia di Duccio Forzato.

Un vero e proprio viaggio che fa rivivere le persone più importanti della vita di Fiorello fuori dalla sua memoria. L’attore racconterà una storia che vedrà intrecciarsi la figura di Domenico Modugno e il il padre Nicola Fiorello.

Stasera in tv, “Penso che un sogno così”: uno show emozionante e innovativo

“Dentro c’è tutta la verità possibile che potevo restituire. C’è un grande un grande intreccio di personaggi, per me è toccante: dietro c’è la mia famiglia, c’è Modugno, ma è qualcosa di normale. E’ una famiglia unita e italiana, e per questo ci sarà durante la serata anche il contatto con mio fratello Rosario” ha spiegato Beppe.

E’ per questi motivi che lo show si basa su temi universali come la famiglia, il lavoro, il progresso e l’immigrazione dei nostri nonni. Il riferimento a Modugno è dato dal fatto che le sue canzoni hanno accompagnato spesso la vita della famiglia Fiorello.

“Questo ‘sogno’ che porto in televisione è un tracciato di quello che sono, è un tributo alla timidezza attraverso la quale vi farò vivere il mio rapporto con la vita, regalo una parte della mia famiglia e alla mia famiglia regalo quei silenzi di bambino ora decifrati e risolti”, ha continuato ha spiegare l’attore.

Nello show le sorprese saranno date anche dagli ospiti che accompagneranno il protagonista nel suo viaggio. Tra essi troviamo Eleonora Abbagnato, Pierfrancesco Favino, Paola Turci, Serena Rossi e Francesca Chillemi. Per scoprire fino in fondo come sarà questo spettacolo non ci resta che collegarci alle 21:25 su Rai 1 e lasciarci trasportare in questo viaggio emozionante.