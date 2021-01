La vita privata della modella Dayane Mello, pace fatta con la mamma? Il confronto oggi in tv al Grande Fratello Vip.

Una delle protagoniste del Grande Fratello Vip, la modella brasiliana Dayane Mello, non ha mai nascosto di aver avuto in passato problemi di vario tipo. Ha anche confessato di aver tentato il suicidio quando era giovanissima e molto si è discusso dentro e fuori la casa del suo rapporto con la madre.

Una mamma assente, quella descritta dalla modella brasiliana, e che la giovane a quanto aveva affermato in principio aveva ben poca voglia di rivedere. Qualcosa col passare del tempo è sicuramente cambiato durante la permanenza nella casa. “Merito” anche di Cristiano Malgioglio.

Il rapporto tra Dayane Mello e la sua mamma: cosa è successo

Nel corso della sua breve permanenza al Grande Fratello Vip, il paroliere e cantante ha avuto un confronto proprio con la modella, strappandole la promessa che avrebbe ricucito appena possibile il rapporto con la sua mamma. Adesso, la produzione ha deciso in qualche modo di forzare i tempi, per cui stasera la mamma di Dayane Mello sarà in collegamento con la casa e avrà un confronto con la figlia. Molto probabile che la donna sia in diretta dal Brasile.

La modella, in realtà, ha chiarito anche all’interno della casa di avere ristabilito un ponte con la sua mamma. Ma ha anche parlato di quel passato difficile che non va mai via. “Mia madre ha avuto 10 figli” – ha detto Dayane Mello – “Vivevamo in una casetta delle dimensioni della sauna con altri tre fratelli senza mangiare per una settimana. Lei faceva la prostituta. Io ero piena di pidocchi, tutta sporca e magra magra. Mi ricordo vagamente che mia madre arrivava una volta a settimana, ogni volta con un uomo diverso, e ci portava da mangiare. Poi andava via”.