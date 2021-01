Selvaggia Lucarelli, grave accusa a Matteo Salvini: c’è di mezzo sua figlia

By

Matteo Salvini ha tirato in ballo sua figlia parlando del processo sul caso Open Arms, ma a Selvaggia Lucarelli non è andata proprio giù…

Il leader della Lega ed ex ministro dell’Interno Matteo Salvini è stato sentito nell’aula bunker dell’Ucciardone, a Palermo, durante l’udienza preliminare relativa alla vicenda del sequestro della nave Open Arms. “Durante il mio mandato abbiamo dimezzato gli sbarchi e non ci sono stati né morti né feriti nel Mediterraneo, sono assolutamente tranquillo e orgoglioso di quello che ho fatto e di quello che, quando gli italiani potranno tornare a votare, tornerò a fare” ha poi detto ai giornalisti.

E su Facebook lo stesso Salvini ha riportato un messaggio di sua figlia: “‘Papà, sei uscito dal Tribunale? Ti fanno tornare a casa? Ti voglio bene’. La video-telefonata di mia figlia mi scalda il cuore e mi ripaga di questa mattinata passata in un’aula bunker da imputato, colpevole di aver difeso la vita, l’Italia e gli italiani”. Ma a Selvaggia Lucarelli non è andata proprio giù.

Le colpe di padre di Matteo Salvini secondo Selvaggia Lucarelli

“I bambini a 8 anni a malapena sanno cosa siano i tribunali e se lo sanno è perché anziché proteggerli, dai loro preoccupazioni non necessarie” scrive Selvaggia Lucarelli in un post sul suo profilo Instagram. Insomma, la giornalista dubita che la piccola abbia effettivamente insinuato quella frase, e insinua il sospetto di una sua strumentalizzazione da parte del genitore per trarne un vantaggio sul piano politico.

E va giù duro contro Salvini: “Pagliaccio. (e se la bambina ha davvero fatto questa domanda vuol dire, tra l’altro, che non ha ricevuto neppure le giuste informazioni per gestire emotivamente la cosa, visto che le andava spiegato che nessuno arresterà il padre. Almeno per ora)”. Si attende ora una controrisposta…

