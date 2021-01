Rocio Morales, la verità sui problemi con Raoul Bova: tutto risolto?

Rocio Munoz Morales e Raoul Bova hanno affrontato una profonda crisi ma sembra che il periodo difficile sia ormai parte del loro passato.

Raoul Bova e la sua compagna Rocio Munoz Morales sono legati ormai da moltissimi anni e insieme hanno due figlie, Luna e Alma. Sembra però che la coppia abbia affrontato un periodo di crisi, che li ha portati quasi alla rottura.

Il 2020 è stato un anno difficile per moltissime persone sotto vari aspetti e non ne è stato esente l’attore Raoul Bova, che ha perso sua madre alla fine del 2019. La modella e attrice Rocio Munoz Morales, però, gli è stata di incredibile supporto per superare il difficile lutto: “La chiamo ‘compagna guerriera’ perché, quando è il momento di combattere, lo fa. Insieme ne abbiamo passate tante“, ha rivelato l’attore. La coppia si è scontrata con l’opinione pubblica sin dall’inizio della loro relazione, in quanto Bova era da poco divorziato dall’ex moglie Chiara Giordano. In molti hanno visto la modella come la “sbandata” che si prende l’uomo più grande per la ragazza giovane e attraente.

Raoul Bova, la felicità con Rocio Munoz Morales

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales hanno dimostrato col tempo che il loro è un legame vero e sincero, che li ha portati anche ad essere genitori di due bambine: Luna e Alma. In molti si chiedono quando arriverà il matrimonio per la coppia e, a riguardo, l’attrice ha detto che è molto tradizionalista e aspetta che sia il suo compagno a farle la proposta.

Più volte la spagnola ha rimarcato la sua tristezza di non poter dire di “Sì” al suo compagno in chiesa, in quanto lui è già stato sposato con l’attrice Chiara Giordano. I due però hanno dato il benvenuto all’anno nuovo insieme, mostrandosi ancora uniti e felici insieme. La crisi per Raoul Bova e Rocio Munoz Morales sembra solo un ricordo lontano.