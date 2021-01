Morto Michael Apted: addio al regista di 007 e La ragazza di Nashville. Aveva 79 anni. Lutto gravissimo nel mondo del cinema.

Lutto gravissimo nel mondo del cinema. Se ne va un grande regista autore di film come La ragazza di Nashville, Chiamami Aquila, Gorilla nella nebbia, Enigma e 007 Il mondo non basta. Apted, nato ad Aylesbury il 10 febbraio 1941, aveva iniziato a lavorare in televisione nel 1963. Poi nove anni dopo il debutto al cinema e l’inizio di un’illuminante e illuminata carriera. Il grande successo arriva con Stardust e la vetta viene toccata con La ragazza di Nashville che vale l’Oscar all’attrice Sissy Spacek e diventa un enorme successo commerciale e di critica. Apted nel 1999 è stato anche l’autore del diciannovesimo film di James Bond Il mondo non basta.