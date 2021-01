Maurizio Battista, la moglie in ospedale col Covid: “Mi logora la paura”

“Il maledetto Covid 19. La prova più difficile”: la moglie del comico Maurizio Battista, Alessandra Moretti, scrive un toccante messaggio dall’ospedale.

Maurizio Battista e la sua famiglia stanno attraversando un periodo durissimo. Sul suo profilo Instagram la moglie del comico, Alessandra Moretti, racconta che ormai da quasi due settimane stanno lottando contro il Covid 19. Poco prima della fine del 2020 Battista era risultato positivo, ma se lui è asintomatico, per sua moglie e la figlia di quattro anni, ricoverate in due ospedali diversi, la situazione è più delicata. “Mi logora la paura per Anna- confessa Alessandra Moretti -, già vittima di una polmonite interstiziale 11 mesi fa che la stava conducendo in terapia intensiva, e per mio padre soggetto a rischio”.

Il dramma familiare di Maurizio Battista

“Io in un ospedale mia figlia in un altro, vi assicuro che salutarci sulla porta è stato uno strazio – racconta Alessandra Moretti -. Io da questa esperienza orribile uscirò per forza diversa, cambiata e con chiarissime le idee su chi avere nella mia vita e chi no. Non mi dimentico di chi ha sottovalutato e sottovaluta la cosa (anche se dovesse essere dentro casa mia), non mi dimentico di un cazzo e quando sarà tutto finito io voglio frequentare, anche solo per una chiacchiera tra amiche, chi la pensa come me. Perché è finito il tempo del confronto, della persuasione”.

In un altro post, l’ultimo in ordine di tempo, Alessandra Moretti si lascia andare a un amaro sfogo: “Alcuni siti (giustamente) riportano la notizia di ciò che mi sta capitando…se sapessi di avere a disposizione solo un anelito beh di certo lo userei per urlare al mondo QUANTO FATE SCHIFO. Posto nomi e cognomi e me ne frego perché le persone devono prendersi le responsabilità di quello che dicono soprattutto a discapito di chi sta male. Donne ma che dico …madri che scrivono ‘Burina,arricchita,analfabeta’ (che poi sono pure titolata ma questo è irrilevante), chi parla di chiudermi in casa in silenzio e combattere questa ‘semplice influenza’. CHE POI come se una persona il Covid se lo merita perché Burina. Ma qua gli unici a meritarselo siete voi che scrivete e pensate queste schifezze. Mi auguro che i vostri figli abbiano la forza di discostarsi da questa cultura dell’odio che state impartendo loro. Siete il capolinea della umanità. #cheschifo“. A buon intenditore…

