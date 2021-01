Stasera in tv – Fratelli Caputo: cast e trama della quarta puntata

Stasera in televisione in prima serata la quarta puntata della miniserie Fratelli Caputo andrà in onda su Canale 5: tutte le anticipazioni, oggi 8 gennaio

Fratelli Caputo, miniserie italiana diretta dal regista Alessio Inturri e trasmessa in prima visione assoluta in prima serata su Canale 5, sarà in onda a partire dalle ore 21.20. Scopriamo insieme la trama della quarta puntata della fiction e… qualche dettaglio in più!

La comedy a puntate racconta una storia che ha come protagonisti due fratelli e il loro rapporto conflittuale. Nino e Alberto, infatti, sono entrambi figli del defunto sindaco di Roccatella. L'uomo che viveva nel paese siciliano ed era sposato con la madre di Nino, trasferitosi per un periodo a Milano si era creato un'altra famiglia, a causa della quale aveva finito per abbandonare la prima.

I due fratelli si conoscono così in tarda età a causa delle circostanze, molto più che per il desiderio di riunirsi. Anticipazioni sulla quarta puntata

Alberto Caputo scopre il segreto che il figlio Andrea gli nasconde.

Il ragazzo, infatti, sta per partecipare a un talent show, con la complicità del ritrovato zio Nino. Nel frattempo Patrizia è riuscita ad avviare un business di borsette con l’aiuto di Agata. La rivalità fra fratelli si fa sempre più forte: Alberto viene messo alle strette da una mozione di sfiducia capeggiata proprio da Nino.