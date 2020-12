Cesare Bocci, il dramma della moglie che l’ha segnato per sempre

La moglie del noto attore Cesare Bocci è stata vittima di un ictus post partum: ecco il racconto della terribile esperienza, con alcuni dettagli inediti.

Cesare Bocci sta vivendo un momento d’oro: il celebre attore, protagonista di tante fiction di successo, è letteralmente sbocciato a nuova vita dopo la vittoria a “Ballando con le stelle”. Merito anche dell’affetto del pubblico, che per lui nutre ancora più ammirazione da quando ha reso noto il dramma della malattia della moglie, Daniela Spada, colpita da un ictus e da un’embolia subito dopo aver partorito.

Cesare Bocci prima e dopo la tragedia familiare

Dietro al volto sereno e allo sguardo profondo di Cesare Bocci si cela un vissuto non facile. La sua famiglia è stata travolta da un vero e proprio terremoto dopo la nascita della piccola Mia, come racconta il libro scritto a quattro mani con Daniela Spada “Pesce d’aprile”.

“Daniela entra nella mia vita nel 1993 – ha raccontato l’attore in una toccante intervista concessa con la moglie a Domenica In -. Dopo 7 anni facemmo un viaggio a Santo Domingo e lì nacque la nostra Mia. Averla concepita lì è bello perché è stata una vacanza meravigliosa, piena di amore”. Ma la gravidanza non è andata come previsto: “Dopo i 9 mesi pieni, è stato un parto atroce. Dopo che è nata Mia sono stata in ospedale per 3 giorni, poi torniamo a casa con la bambina. Il giorno dopo io allatto, stavo nella stanza da letto, e mentre allattavo ho avuto l’ictus”, ha spiegato Daniela.

Dopo la corsa in ospedale c’è stato un altro intoppo: la lite col medico: “Secondo me in ospedale ci sono uomini straordinari ma quel giorno lì abbiamo beccato lo str**** di turno che prende il suo ictus per una crisi di nervi di una signora che ha appena partorito. Abbiamo litigato e l’ho mandato a quel paese. Poi fortunatamente è arrivata una dottoressa brava”.

Col tempo le condizioni di Daniela sono molte migliorate: è tornata a camminare e guidare, anche se con qualche difficoltà. L’affiatatissima coppia ha vissuto un momento buio, ma ha affrontato la situazione con amore e coraggio. Nonostante tutto, lei ha conservato il buonumore e un pizzico di sana gelosia. Ed è così, senza darsi mai per vinti, che sono riusciti a superare un momento davvero terribile.