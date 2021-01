Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntata dell’8 gennaio

Il Paradiso delle Signore ritorna con il suo consueto appuntamento. Vediamo cosa succederà questa volta ai protagonisti della serie.

La serie tv va in onda come sempre su Rai 1 alle ore 15:55. La soap è molto amata dagli italiani e ha sempre più fan. Scopriamo cosa succederà questa volta.

L’episodio inizia subito con Salvatore che è molto deciso a scoprire se la madre Agnese è coinvolta nella vicenda della lettere. Scopriamo cosa farà.

Il Paradiso delle Signore: trama e anticipazioni dell’episodio

Salvatore vuole andare a fondo della questione del mancato invio della lettera che aveva scritto a Gabriella prima che nella sua vita entrasse Cosimo. L’uomo è più che certo la persona che ha architettato questo piano sia sua madre Agnese.

Per dare conferma alle sue supposizioni, Salvatore decidere di mettere la lettera in bella vista così che Agnese la trovi al suo ritorno dalla Sicilia. Nel frattempo, Gabriella vuole sapere se il suo ex è intenzionato a presentarsi al suo matrimonio con Cosimo. La cosa certa è che, se le indagini dell’Amato si riveleranno proficue, il matrimonio non andrà in porto.

Durante l’episodio si parlerà anche di Beatrice che è ancora presissima di Vittorio, nonostante il ritorno della moglie da New York sia incombente. Beatrice sta anche cercando di essere economicamente indipendente e sta cercando un lavoro. L’occasione le verrà proposta proprio da Vittorio che le propone di diventare la segretaria di Luciano Cattaneo al Paradiso. Quasi sicuramente, la giovane accetterà data la sua amicizia con Clelia.

Intanto Umberto ha raggiunto i Bergamini senior per stanare Achille Ravasi. L’uomo è sicuro del suo piano, ma Adelaide è preoccupata di ciò che si è lasciata indietro e teme una vendetta dal ragioniere. Fa scaldare il cuore anche lo scambio di regali tra Carletto e Serena che sono costretti a separarsi.