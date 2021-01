Stasera in tv – The Good Doctor 4: episodi e anticipazioni di oggi

Stasera in televisione The Good Doctor 4 torna con 2 nuovi episodi: trama della prima puntata della stagione

La quarta stagione di The Good Doctor su Rai 2 sarà in onda questa sera in tv con gli episodi numero 1 e 2. Durante le puntate assisteremo al racconto (romanzato) di cosa è realmente accaduto e sta accadendo a causa dell’epidemia dovuta al Covid-19. La scelta di narrare il fenomeno si rivelerà vincente a livello di ascolti? Su questa domanda è facile fare pronostici ma, nel frattempo, scopriamo insieme qualche anticipazione sulla nuova messa in onda del medical drama che andrà in onda alle ore 21.20 su Rai 2.

Trama The Good Doctor 4, Episodio 1

Intitolato In prima Linea, nel nuovo primo episodio che apre la quarta stagione di The Good Doctor, sarà raccontata anche la pandemia mondiale dovuta al Covid 19. Nello specifico, vedremo Shaun e Lea lottare per mantenere viva la loro storia, nonostante la distanza. La tecnologia in tal senso verrà loro incontro e permetterà ai due ragazzi di conversare via webcam e tramite messaggi digitali. Sarà il Dottor Murphy con il suo staff a rapportarsi con i malati di Coronavirus che, proprio come accaduto nella realtà, inizieranno a giungere in gran numero presso l’ospedale St. Bonaventure Hospital. Un quantitativo di posti letto tale che ogni medico dell’ospedale si sentirà messo alla prova fino allo stremo delle forze.

Claire Brown, dopo aver perso il dottor Neil Melendez, verrà travolta dalla situazione proprio mentre sta ancora vivendo la fase di elaborazione del lutto. Alex Park deciderà di abbandonare l’ospedale di San Josè per trasferirsi a Phoenix e poter tornare dalla sua famiglia. Il dottor Morgan Reznick, inaspettatamente, lascerà chirurgia per iniziare una nuova specializzazione.

