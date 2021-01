GF Vip, Cecilia Capriotti contro Carlotta: “Le tue lacrime sono esagerate”

Cecilia Capriotti accusa Carlotta di utilizzare le lacrime come strumento per non farsi attaccare e “scarica” l’amica.

Concluse le festività natalizie, anche i concorrenti del Grande Fratello Vip sono tornati alla normalità e le dinamiche all’interno della casa sono tornate tese. A dir la verità il gruppo dell’inizio sembra abbastanza coeso, sono infatti i nuovi concorrenti ad aver sviluppato nervosismo per qualcosa accaduto nei giorni scorsi. La tensione è palpabile in special modo tra Cecilia Capriotti e Carlotta Dell’Isola. Quest’ultima è entrata conoscendo già Cecilia, dunque come sua amica all’interno del programma.

Le scelte compiute in questi giorni ed i comportamenti tenuti nei confronti degli altri, però, hanno indispettito non poco Cecilia. Carlotta se n’è accorta e le ha chiesto se fosse successo qualcosa di così grave da incrinare la loro amicizia. Chiamata in causa, Cecilia le ha spiegato che non le piace la sua abitudine di mettersi a piangere per qualsiasi cosa: “Alla prima nomination ti ho vista piangere, la seconda volta hai nominato Maria Teresa ed hai pianto con lei. Hai deciso di dare i dolcetti a Stefania e poi hai pianto perché ti dispiaceva per noi… Quando uno fa una cosa poi non deve piangere, se fai una cosa prendi posizione e vai fino in fondo… Può succedere una volta, due, la terza l’ho vista un po’ eccessiva”.

Cecilia Capriotti attacca, Carlotta risponde

L’interpretazione di Cecilia non piace a Carlotta che cerca di spiegare il suo punto di vista e le sue motivazioni: “Non ho pianto per i dolcetti. Te l’ho chiesto se te l’eri presa perché ti vedevo strana. Non faccio l’attrice nella vita, non piango a comando. Non l’ho deciso io di piangere. Non faccio parte di quella categoria di persone ‘Piangi e f***i”. La spiegazione non ha fatto che acuire la verve di Cecilia che a quel punto ha preso parola ed ha risposto: “Hai la coda di paglia perché nessuno ti ha detto che piangi e f***i. E’ solo che quando fai una cosa poi non piangere perché sembrano le lacrime del coccodrillo”.

Carlotta respinge l’accusa di comportamento volontario e le spiega: “E che qua dentro non riesco a governare le mie emozioni. Non mi piace. Mi stai dicendo che sono cambiate le cose?”. Per chiudere la discussione e darle una risposta Cecilia le dice: “Vedi, tu metti in bocca cose alle persone. Fai le cose che vuoi fare, stai con le persone con cui vuoi stare. Non è che sono cambiate le cose, però tu vuoi la botte piena e la moglie ubriaca”. Quindi ammette: “Non dico che è finito il nostro rapporto, ma è una grande crepa”.

