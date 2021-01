Cecilia Capriotti accusa Carlotta Dell’Isola: l’insinuazione è incredibile

By

Cecilia Capriotti ha raccontato a Tommaso Zorzi cos’ha fatto la coinquilina Carlotta Dell’Isola. L’accusa è incredibile.

Cecilia Capriotti non riesce a trovare pace nella Casa del “Grande Fratello Vip“. Prima c’è stata la discussione con Giulia Salemi, colpevole di fare troppo rumore durante la notte, non riuscendo a far dormire la coinquilina.

Oggi Cecilia Capriotti si è lamentata con Tommaso Zorzi della new entry nella Casa Carlotta Dell’Isola. Quest’ultima sarebbe colpevole di aver causato dei cattivi odori sotto le coperte. “Tommaso stanotte io dormivo con Carlotta. Siamo entrambe nel letto, io però ho continuato a fare delle cose. Poi sai quando ti infili nel letto? Ecco mi è arrivata una vampata disarmante!“, ha raccontato la Capriotti all’influencer milanese. I cattivi odori hanno continuato a turbare la notte della showgirl, che non ha potuto far altro che lamentarsi con i suoi coinquilini appena sveglia.

LEGGI ANCHE -> Cecilia Capriotti, le foto più sexy: al Gf Vip fa sognare i fan

LEGGI ANCHE -> Cecilia Capriotti, chi è il fidanzato Gianluca Mobilia: età, foto, carriera

Cecilia Capriotti e le flautolenze notturne di Carlotta: “come entro nel letto, una vampata disaVmante. Ho detto ma è fuoriuscito qualcosa da te? Mi sono addormentata nella merda.”#GFVIP pic.twitter.com/919iirTtam — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) January 2, 2021

Cecilia Capriotti e le disavventure notturne

Tommaso Zorzi ha ascoltato attentamente le lamentele di Cecilia Capriotti e poi le ha chiesto, in maniera molto schietta, se l’odore che avesse sentito fosse “di mer**?“. La showgirl non ha tardato molto a rispondere: “Le ho chiesto ‘ma è fuoriuscito qualcosa da te?’ E lei mi fa ‘ma quando mai!’. E io le faccio ‘Eh no…sto morendo’. Ma poi sai che sto arrivando…come fai? Anche questo disagio? Mi sono addormentata nella me**a“.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Il racconto di Cecilia Capriotti ha fatto sbellicare dal ridere Tommaso Zorzi e anche il popolo di Twitter, estremamente divertito dalle disavventure notturne della showgirl. Ma cosa dirà a tal proposito Carlotta Dell’Isola? Commenterà il racconto della coinquilina?