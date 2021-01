Stasera in tv – Lotteria Italia: biglietti vincenti a i Soliti ignoti, oggi 6 gennaio

By

I Soliti ignoti stasera in televisione porterà la Lotteria Italia con i biglietti vincenti: qualche anticipazione sul programma, oggi 6 gennaio

La Lotteria Italia, i biglietti vincenti e l’estrazione saranno al centro della puntata dei Soliti ignoti di questa sera. In televisione, con alla conduzione il suo iconico conduttore Amadeus, potremo assistere allo svolgersi del gioco di intrattenimento a cui la rete ci ha abituato, con l’aggiunta del desiderio di incontrare magari la dea bendata, chissà. Scopriamo qualche dettaglio in più su cosa accadrà ai Soliti ignoti e sulla Lotteria Italia. L’appuntamento con lo show è alle ore 20.30, naturalmente su Rai 1.

La Lotteria Italia ai Soliti ignoti: un primo premio da 5 milioni di euro

Oggi, 6 gennaio, lo show condotto da Amadeus I Soliti Ignoti – Il Ritorno – Speciale Lotteria Italia accompagnerà i telespettatori di Rai 1 alla ricerca di intrattenimento e, perché no, di un pizzico di fortuna dopo un anno tanto difficile come quello appena trascorso. Nel corso della diretta verranno rivelati i biglietti vincenti dei premi di prima categoria dell’estrazione finale. Il primo premio, nello specifico, ammonta a 5 milioni di euro. Il tutto si svolgerà per l’occasione presso il Teatro delle Vittorie e fra gli ospiti della puntata figurano Elena Sofia Ricci, Valeria Fabrizi, Serena Rossi, Biagio Izzo, Alberto Matano, Laura Chiatti e tanti altri.

Come di consueto il gioco che concluderà la serata sarà l’identificazione del parente misterioso. La vincita verrà devoluta interamente in beneficenza all’Istituto Spallanzani, simbolo italiano della lotta all’epidemia di Covid-19. Nonostante il drastico calo dei tagliandi venduti registrato quest’anno, l’interesse degli italiani per la Lotteria Italia rimane comunque alto.

