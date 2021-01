Sonia Bruganelli “ipnotizzata”: mai vista così la moglie di Bonolis

Sonia Bruganelli torna ad affacciarsi su Instagram e a condividere con fan e followers i suoi pensieri in libertà, in bilico tra pessimismo per il presente e speranza per il futuro.

“Potrebbe andare peggio… potrebbe piovere!!!!! ⛈⛈”. Così scrive Sonia Bruganelli nel suo ultimo post su Instagram. E onestamente non si capisce e la signora Bonolis veda più il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, visto che dal suo volto non traspare alcuna emozione: gli occhi di ghiaccio sono fissi e immobili, come ipnotizzati…

La bellezza e il dolore di Sonia Bruganelli

I fan di Sonia Bruganelli, in realtà, sono colpiti soprattutto dalla sua bellezza magnetica. “Sei sempre fantasticaaaa bellaaaa💙💙” scrive un utente. E molti altri gli fanno eco: “Senza parole! Bellissima Sonia😊💙”, “Wow Sonia che bella!!!”, “Splendida Sonia”…

Solo poche ore fa, tuttavia, la stessa Bruganelli, sempre sulla sua bacheca Instagram, ha scritto parole di amore ma anche di profonda tristezza per la morte di un ragazzo disabile di nome Francesco. “Ciao Francesco, ci è giunta questa mattina una notizia che mai avremmo voluto ricevere… Come un Angelo hai spiegato le ali ed hai preso posto tra le stelle più belle del firmamento, lasciando un grande vuoto in chi ha avuto la fortuna di conoscerti e amarti. Ma il tuo sorriso, così puro e colmo di gioia, in grado di dare forza e speranza a chiunque ne avesse bisogno, resterà per sempre vivo nei nostri cuori”. Forse dietro il volto enigmatico della Nostra c’è un mix di pessimismo per il presente e speranza per il futuro…

