Sonia Bruganelli, lei mette in mostra il suo tesoro più grande – FOTO

Da Sonia Bruganelli arriva una immagine postata sul suo profilo Instagram che sta raccogliendo moltissime visite. Cosa ci fa vedere.

Compie 18 anni Silvia Bonolis, la primogenita che Sonia Bruganelli ha avuto da Paolo Bonolis. E la mamma dedica un bel messaggio con tanto di scatto speciale per la sua primogenita, appena diventata maggiorenne.

La Bruganelli invoca la protezione di sua figlia, divenuta ormai donna. E protagonista con lei di questo bel momento da focolaio domestico, nell’intimità della famiglia. Dal conduttore televisivo Sonia Bruganelli ha avuto non solo Silvia, nata nel 2003. Ma anche Davide, venuto al mondo nel 2005 ed Adele Virginia, il cui anno di nascita è invece il 2009. Tutti loro hanno anche un bel rapporto con gli altri due figli ormai adulti che Paolo Bonolis ha avuto da una sua precedente relazione. Lui è stato sposato con Diane Zoeller dal 1983 al 1988 e con lei ha generato Stefano e Martina.

Sonia Bruganelli, il tenero scatto per il compleanno della figlia Silvia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sonia (@soniabrugi)

Tutti i figli di Bonolis vanno molto d’accordo tra loro. Lo scatto che la Bruganelli ha pubblicato sul suo profilo personale Instagram sta raccogliendo parecchie interazioni positive. Fra commenti di entusiasmo e ‘mi piace’ ottenuti sono in tanti a farle i complimenti.

E tutte quelle volte nelle quali Sonia veniva tacciata di ostentare la fortuna di cui può disporre sono finalmente lontani. Una cosa, questa, che per un periodo sembrava capitare con fin troppa frequenza. E che finalmente non avviene più. Ora si parla di Sonia e famiglia solo per belle vicende come questa del compleanno di sua figlia.