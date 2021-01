Primo Appuntamento, anticipazioni: la scioccante confessione di Simone

La puntata d’esordio di Primo Appuntamento ha riservato delle sorprese come la confessione scioccante di Simone.

Chi ha familiarità con Primo Appuntamento, dating show condotto da Flavio Montrucchio in onda su Real Time, sa che le coppie che si presentano in cerca dell’anima gemella sono di vario genere. Ci sono quelle persone che dopo tante delusioni in amore cercano la persona con la quale potrebbero passare il resto della vita, chi semplicemente vuole mettersi in gioco e chi di esperienza in amore non ne ha proprio.

Dopo il successo della scorsa edizione, il programma tornerà questa sera sulla tv in chiaro. La prima puntata, tuttavia, è già a disposizione degli abbonati al Dplay Plus. Chiunque dunque voglia guardare il programma questa sera o ha intenzione di recuperarlo più tardi in streaming dovrebbe smettere di leggere: ciò che vi racconteremo sotto, infatti, è uno spoiler e vi rovinerebbe la sorpresa.

Primo Appuntamento: la confessione sorprendente di Simone

In questo primo appuntamento (scusate il gioco di parole) con il programma di Real Time osserveremo l’incontro tra Armando e Jenny, tra i quali scatterà immediatamente la passione, ma anche quello dolce tra Simone e Gabriella. Il ragazzo si definisce molto sensibile ed ha anche confessato di essersi commosso molto nel leggere il Piccolo Principe. Il 37enne di Frosinone si presenta come una appassionato di letteratura, in special modo dei romanzi d’amore.

Dettaglio che intriga Gabriella, 32 anni di Teramo, la quale è appassionata dello stesso genere di letteratura. Nel presentarsi Simone fa una confessione che lascia spiazzati tutti, visto che candidamente ammette: “Sono vergine a 37 anni. Spero che la persona che ho davanti non la prenda in maniera sbagliata”. Gabriella sembra non dare peso alla rivelazione e gli risponde: “leggo romanzi d’amore, sono single perché non piaccio”. Come finirà tra i due?

