Si è lasciata andare ad una lunga confessione, Aurora Ramazzotti, sul suo profilo instagram. Tra frecciatine e racconti a cuore aperto, ecco lo sfogo.

Un fiume di parole Aurora Ramazzotti, figlia di Michele Hunziker e Eros Ramazzotti, che oggi sul suo profilo instagram si è lasciata andare ad un lungo e accorato sfogo. La giovane influencer ha fatto delle confessioni sul suo passato e sui suoi cambiamenti nel presente. E non sono di certo mancate le frecciatine!

Aurora Ramazzotti, la confessione su instagram

Il video, pubblicato oggi sul suo profilo, ci mostra un’Aurora autentica, poco truccata, casalinga, che si racconta con il cuore in mano e fa delle intelligenti riflessioni su sé stessa e, più in generale, sul coraggio di saper cambiare. In particolare, se la prende con le persone che le hanno detto di “essere cambiata“, di non essere più la stessa persona, utilizzando la cosa come un insulto. Pur senza fare nomi, Aurora ha così risposto: “Trovo molto divertente quando le persone usano la frase sei cambiata come insulto. Meno male che sono cambiata!“

Dopo la velata frecciatina, la Ramazzotti riflette sull’importanza del cambiamento, anche se spesso difficile: “Il cambiamento è essenziale ma tante volte non ci accorgiamo di quanto abbiamo difficoltà ad intraprenderlo. Tra cui l’invidia di chi a cambiare non ci riesce. Cambiare è giusto ed essenziale. E chi non lo accetta non ha il diritto di ostacolare il tuo percorso”.

Lo sfogo della giovane prosegue con la confessione di aver perso tanti amici e tante persone, che non si sono dimostrate a supporto del suo cambiamento. Aurora ha poi nuovamente sottolineato quanto sia importante ascoltare sé stessi e cambiare senza aver paura dei giudizi delle altre persone: “Il cambiamento porta al miglioramento ma implica tanto impegno. Questo significa anche perdere tante persone”.